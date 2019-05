L'Italia cerca di evitare “escalation” con Mosca che chiudano il dialogo

Dice un diplomatico russo di lungo corso, con esperienza sovietica alle spalle: «I rapporti con l'Occidente non sono mai stati così difficili e duri, e anche rischiosi, neppure ai tempi della guerra fredda». Già, spiega, perché allora il quadro era chiaro, e c'era un equilibrio. Un ordine. Oggi no. Dentro la crisi innescata dalla vicenda di Salisbury che ha portato all'espulsione di un alto numero di diplomatici russi da Usa e molti paesi europei c'è un profondo malessere nei rapporti con Mosca, che affonda le ragioni soprattutto nella politica di espansione geopolitica attuata nei paesi ex sovietici - Ucraina in testa, ma anche nell'intera regione caucasica - e soprattutto in Medio Oriente, e in particolare in Siria.

Allineamento senza entusiasmo

Egemonia militare, che accompagna quella economica attuata con il gas, sono le armi usate dal fortissimo Vladimir Putin appena rieletto con un plebiscito, che ha da più di un decennio ha alzato i toni con gli Usa. E l'Italia? Come noto il governo ha annunciato assieme agli altri l'espulsione di due diplomatici russi, fatto che non accadeva dalla notte dei tempi: una decisione presa di comune accordo con i partner europei, ma certo non con entusiasmo. Lo si è sentito anche dalle parole del premier Paolo Gentiloni nella conferenza stampa di venerdì scorso a Bruxelles, che ha preceduto di tre giorni l'annuncio: L'Italia, aveva detto, «ha dato con grande chiarezza il proprio assenso» alla decisione di richiamare per consultazione l'ambasciatore Ue in Russia, ma contemporaneamente «come consuetudine della nostra politica estera, sottolineando l'importanza che la condanna non dia automaticamente luogo a escalation e non chiuda i necessari spazi di dialogo con la Russia, che sono importati in un momento geopolitico delicato come quello che attraversiamo».

Un consenso trasversale

Certo, Gentiloni era ed è un capo di governo in uscita e le due non possono che essere prese di posizioni prudenti, più del solito, ma sono comunque uno specchio fedele di come da Roma sono visti i rapporti con la Russia, storicamente buoni (anche ai tempi dell'Urss). Buonissimi con il centrodestra di Berlusconi - un fatto su tutti il summit di Pratica di Mare - ma anche con quello di Salvini, di attenzione con il Movimento 5 Stelle. Le dichiarazioni di ieri sono emblematiche, anche se prevedibili e alla fine scontate. Ma buoni lo sono stati anche con il Pd: i governi della scorsa legislatura (ma anche precedenti, ricordiamo come Prodi fosse molto ascoltato) non hanno mai plaudito alle sanzioni economiche a Mosca dopo la Crimea, e va ricordato. In testa ci sono i fortissimi dossier economici - con l'importazione di gas prima di tutto - nonostante la sofferenza delle nostre imprese a causa delle sanzioni, ma sono comunque parte di un complesso di rapporti che nel tempo si sono consolidati e che affondano le radici in epoche lontane, quando il muro di Berlino c'era ancora.

La variabile delle relazioni con il Vaticano

Un esperto di rapporti con la Russia fa luce inoltre su un aspetto apparentemente scollegato: il dialogo stretto di Mosca con il Vaticano. Con l'avvento di Francesco i rapporti con il patriarcato ortodosso di Mosca - di gran lunga il più importante e legato a doppio filo con il Cremlino - dopo decenni di freddo si sono intensificati tanto da portare due anni fa all'incontro tra Bergoglio e Kirill a L'Avana. Tutto questo dopo che il Papa aveva più volte ricevuto Putin, incontri avvenuti a cascata della famosa giornata di preghiera del settembre 2013 contro il programmato strike americano in Siria, mai partito. Certo, il Vaticano ha la sua diplomazia e i suoi obiettivi, che non sono certo di contenimento delle spie, ma questo quadro di relazioni strette alla fine provoca indirettamente dei riverberi positivi anche in Italia, che nei momenti difficili può svolgere un ruolo di mediazione, un po' per carattere un po' per collocazione geografica.

