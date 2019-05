Camera e Senato, prime capigruppo. Presto votazioni per nuovo giudice della Consulta

Il tema della costituzione di una commissione speciale alla Camera per l'esame degli atti del governo verrà affrontato in una prossima riunione della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Questo è stato deciso nel primo confronto avutosi oggi alla Camera, a cui mancava l’esecutivo. In quella occasione il governo dovrà segnalare le priorità da sottoporre ai deputati visto che al momento risultano pendenti 19 atti del governo, sedici eredità della precedente legislatura e tre intervenuti dopo. Oltre a ciò la commissione dovrà esprimersi sul Def, documento che l'esecutivo è tenuto a emanare entro il 10 aprile.

Fico: spirito di massima collaborazione

«Partiamo con il piede giusto in uno spirito di massima collaborazione e lealtà possibile» ha detto il presidente della Camera Roberto Fico aprendo i lavori della riunione dedicata prevalentemente ad adempimenti procedurali. In particolare, il collegio dei questori dovrà procedere alla assegnazione dei posti in Aula per i deputati. Quanto alle Giunte, per quella del regolamento è stata chiesta da Fico ai gruppi l’indicazione dei propri componenti; quella delle elezioni e quella delle autorizzazioni verranno costituite, come le commissioni permanenti di merito e quelle bicamerali, dopo la fiducia al governo. Per i gruppi parlamentari, entro il 22 aprile i questori devono approvare il piano di ripartizione dei contributi finanziari ad essi destinati. Infine entro il 26 aprile vanno approvati i rispettivi statuti, che andranno trasmessi alla presidenza della Camera entro cinque giorni da allora.

«Quanto prima» votazioni per nuovo giudice Consulta

«Quanto prima», presumibilmente in anticipo rispetto alla costituzione delle commissioni parlamentari e alla fiducia al governo, verrà convocato il Parlamento in seduta comune per eleggere un giudice della Corte costituzionale, 45 giudici aggregati della Corte costituzionale per i procedimenti d'accusa e due membri laici del Csm. Essendo entrati in una nuova legislatura, per eleggere il giudice della Consulta si ripartirà dal primo scrutinio con la maggioranza “pesante” dei due terzi dei componenti dell'assemblea (poi scende ai tre quinti dal quarto scrutinio in poi): è dunque prevedibile che vengano convocate in una sequenza ravvicinate le votazioni con il quorum più alto in modo da farlo scendere rapidamente. La Camera sarà inoltre chiamata ad eleggere due componenti dei consigli di presidenza rispettivamente della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria.

Al Senato commissione speciale mercoledì prossimo

A Palazzo Madama la commissione speciale, che pure dovrà occuparsi del Def e dei decreti legislativi in attesa che si formino le commissioni competenti, si insedierà mercoledì prossimo 4 aprile. I vari gruppi dovranno comunicare i nomi dei propri componenti entro domani alle 12. In tutto, i membri della

commissione provvisoria dovranno essere 27. La commissione sarà formata su base proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi con questa ripartizione: 9 componenti M5S (109 senatori), 5 sia Fi (61 senatori) che Lega (58 senatori), 4 il Pd (52 senatori), 2 FdI (18 senatori) e uno sia il Misto (12 senatori) che le Autonomie (8 senatori). I gruppi dovranno esprimere anche i nomi della Giunta per il regolamento.

