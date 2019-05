Salvini: sì a reddito cittadinanza, ma solo se a termine

Matteo Salvini e Luigi Di Maio torneranno a sentirsi dopo Pasqua in vista delle consultazioni al Colle del 4-5 aprile. Intanto però, dal “buen retiro” di Ischia, il leader del Carroccio manda segnali di fumo al capo politico dei Cinque Stelle. E se ieri l’account ufficiale della Lega aveva rilanciato il tweet di un'intervista in cui il Dem Michele Anzaldi bollava il reddito di cittadinanza M5s come «mera propaganda non mantenuta», oggi Salvini apre di nuovo, così come aveva fatto qualche giorno fa («se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora dico di sì»).

Salvini: sì a reddito cittadinanza solo se a termine

Questa l’apertura odierna di Salvini: «Se il reddito di cittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti - cosa che mi vedrebbe fortemente contrario perché sarebbe la fine del merito e dell’incentivo a fare impresa e cercare un lavoro - ma un investimento temporaneo per chi ha perso il lavoro ed è in attesa di trovare un nuovo lavoro ne possiamo parlare. Se invece è l’ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell'idea dello sviluppo». Parole, quelle del leader leghista, in cui sembra rieccheggiare in realtà molto la proposta leghista dl reddito di avviamento al lavoro, un prestito che serve a raggiungere la soglia di “sopravvivenza” da restituire al massimo in 20 anni, quando si è trovato il lavoro.

Braccio di ferro sulla premiership

I nodi politici in vista di un’alleanza M5s-Lega restano tuttavia intatti. «A Di Maio premier non possiamo rinunciare, meglio tornare al voto. Di Maio è una garanzia politica per il nostro elettorato», è il refrain che filtra ancora oggi dal M5S che pone un veto insormontabile anche sull'ipotesi di un incontro tra Di Maio e Silvio Berlusconi e di un ingresso in maggioranza di Forza Italia. «Luigi Di Maio è l’unico candidato premier del M5s con cui intendiamo andare al governo e cambiare il Paese dando finalmente agli italiani le risposte che attendono da trent'anni» ribadisce oggi in un post il Movimento 5 stelle.

Aperture M5s sulla flat tax

Più semplice l’intesa sugli altri punti del programma elencati da Salvini che, senza fare oggi esplicita menzione della flat tax, parla di «cancellazione della legge Fornero, riduzione delle tasse, controllo dei confini, espulsioni dei clandestini». Del resto sulla stessa flat tax, lontana dall’impostazione fiscale del M5s (che punta sulla revisione degli scaglioni Irpef per le famiglie), ieri è arrivata l’apertura del capogruppo M5s Danilo Toninelli, che ha dichiarato: «Se la flat tax è costituzionale e include i poveri noi non chiudiamo mai».

Salvini su Fb: per voi governo con M5s sì o no?

Non a caso, in diretta su Fb da Ischia, Salvini apre oggi a un’intesa con M5s, sfidando il Movimento: «Vediamo se dai Cinque stelle ci sono solo chiacchiere o c'è voglia di mettersi a tavolino per risolvere i problemi sul serio, a partire dall'Europa». E interloquendo con i suoi fans sul social network lancia una sorta di sondaggio sull’alleanza con il M5s: «Fare un governo con i Cinque Stelle? Voi che dite, fatemelo sapere». I commenti si dividono più o meno equamente tra i favorevoli

e i contrari, con una lieve maggioranza dei possibilisti al dialogo con Di Maio

Poi assicura: «A Mattarella dirò che siamo pronti, abbiamo una squadra e un programma. Poi servono i numeri. E li avremo con chi pensa sia giusto stare dalla parte dei cittadini perbene, la riforma della giustizia, di chi vuole creare lavoro». E spiega: «La Lega c’è se c'è una maggioranza chiara, passando dalle parole ai fatti, patti chiari amicizia lunga». E con un occhio alle regionali di fine aprile in Friuli e Molise chiosa: «una vittoria del centrodestra lancerebbe un bel segnale al Quirinale, vorrebbe dire che in Italia c'è voglia di un cambio». E conclude: «Tornare alle urne non mi spaventa, ma prima voglio provare a fare un governo».

