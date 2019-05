Più digitale e meno adempimenti, la ricetta M5S per cambiare il Fisco

La campagna elettorale non è (ancora) finita. Lo sa bene il capo politico del pentastellato, Luigi Di Maio, che quotidianamente, o quasi, in attesa che si sblocchi l'impasse post-voto ripropone i temi cari ai grillini (dal taglio ai costi della politica alle regole contro i volta-gabbana in Parlamento) o rilancia i punti chiave del programma di governo. Come il “nuovo Fisco” immaginato dal M5S, al centro di un recente post pubblicato sul profilo Facebook di Di Maio, e basato su digitalizzazione degli atti (primo passo per abolire «davvero» Equitalia) e semplificazione degli adempimenti per venire incontro a professionisti e imprese.

Investire in digitalizzazione, stop allo spesometro

«Il fisco è diventato un rischio d'impresa in piena regola», ricorda Di Maio. E indica tra le priorità del governo M5S, «insieme alla riduzione della pressione fiscale, attraverso il dimezzamento dell'Irap e la riforma degli scaglioni Irpef», la semplificazione del quadro fiscale. Come? «Investendo nella digitalizzazione e nell'accorpamento delle banche dati della Pa e tramite l'abolizione di meccanismi inefficienti come lo spesometro». Con quali coperture? «Le risorse sono in gran parte già state stanziate, come dimostrano i 5,7 miliardi di Agenda Digitale, ma vengono spese poco e male», si legge nel post.

Comunicazioni digitali per abolire «il folle sistema Equitalia»

La «soluzione di sistema» prospettata dal leader M5S si chiama «Fisco digitale», basato soprattutto sulla fatturazione elettronica «che andrà estesa, seppur progressivamente e con una adeguata sperimentazione, anche tra privati senza digitalizzare la burocrazia e garantendo la semplicità di utilizzo dello strumento non arrivando in ritardo come sempre negli ultimi anni». Un Fisco più digitale, secondo Di Maio, permetterebbe anche di semplificare al massimo il meccanismo di compensazione tra crediti e debiti delle imprese verso la Pa. Non solo: comunicazioni digitali più rapide ed efficienti tra Fisco e

contribuente consentirebbero all'Agenzia delle Entrate «di sollecitare rapidamente il contribuente al pagamento prima di irrogare sanzioni e procedere al recupero coattivo delle somme», oltre ad essere «l'unica via per abolire non solo di nome ma anche di fatto il folle sistema Equitalia». Con la riforma del M5S e la digitalizzazione del fisco, sottolinea quindi Di Maio, «i benefici sarebbero immensi. Basti ricordare che decadrebbe l'obbligo della redazione e stampa cartacea dei registri Iva e anche l'odioso limite a 5.000 euro della compensazione tra crediti Iva e altri imposte e contributi, oggi legato al costoso intervento del “visto” da parte di un professionista». Tutte buone ragioni per «tornare a ragionare con un'unica testa», facendo sì che la Pa «sia vista da imprese e cittadini come un facilitatore, invece che un ostacolo quotidiano che ruba tempo e denaro».

Priorità semplificazione per la burocrazia fiscale

Altro punto fermo del programma fiscale pentastellato è «l'eliminazione di 400 leggi inutili» e la semplificazione della burocrazia fiscale «che imprigiona le migliori energie produttive», imponendo per esempio fino ad 8 adempimenti annui a lavoratori autonomi e imprese «solo per la comunicazione Iva». Di Maio cita una ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti che stima in 122 giorni/anno il tempo dedicato agli adempimenti fiscali di base dai professionisti, che si riflettono in un incremento dei costi medi per 6 milioni di imprese e professionisti: da 9.577 euro a 10.091 euro per ogni singola partita Iva dal 2015 al 2017. «Sempre maggiori adempimenti e sempre maggiori costi a fronte di risultati molto contraddittori sul recupero dell'evasione» conclude Di Maio.

