La proposta di Di Maio: «contratto di Governo» ma solo con Lega o Pd, no a Forza Italia

Un contratto di governo, alla tedesca. È la proposta che Luigi Di Maio, leader politico dei Cinque Stelle, ha lanciato nel pomeriggio, durante la registrazione della trasmissione “Di Martedì” (che andrà in onda in serata) alla vigilia del primo giorno di consultazioni al Quirinale. Destinatari dell’invito al dialogo sono come «primo interlocutore» il Pd de-renzizzato o in alternativa la Lega di Matteo Salvini. Il M5s esclude però in partenza Forza Italia di Silvio Berlusconi. In più, tiene ferma una sola condizione: Di Maio dovrà essere premier. Immediato il no dei Dem: «Irricevibile». Fi è «indisponibile», chiarisce la capogruppo alla Camera Gelmini. E il leader della Lega Salvini: dialogo ma senza subire veti. Gli incontri di Mattarella partono mercoledì con i presidenti di Senato e Camera, poi il suo predecessore Napolitano, quindi le delegazioni dei partiti alle quali, fa sapere il Quirinale, chiederà «proposte, indicazioni e programmi per dare al paese un governo all’altezza». Giovedì i big.

Legge elettorale? Di Maio: «C’è un limite alla pazienza degli italiani»

Davanti alle telecamere Di Maio ha parlato anche dell’ipotesi di cambiare la legge elettorale. «Gli italiani hanno dimostrato di avere molta pazienza ma c’è un limite a tutto: non possiamo dirgli di andare avanti un altro anno a parlare di soglie di sbarramento».

Ai gruppi parlamentari M5S: «In contratto anche conflitto di interessi»

A seguire, nel corso della riunione dei gruppi parlamentari M5S a Montecitorio, Di Maio è sceso nei particolari della proposta dei Cinque Stelle. Ha parlato di un «contratto alla tedesca» su alcuni temi, come una legge anticorruzione seria e il reddito di cittadinanza, aperto a chi ci sta, «esclusa Forza Italia». Di Maio ha citato espressamente inoltre la legge sul conflitto di interessi. Il contratto, avrebbe detto stando a quanto raccontano fonti presenti all’incontro, «va messo nero su bianco, con un impegno chiaro su determinati temi».

«Sono il candidato premier»

Di Maio ha poi ribadito di essere il candidato premier del Movimento 5S, e ha rivendicato i risultati della sua linea politica. Non interloquire con Berlusconi - riferiscono altre fonti presenti alla riunione - ha «portato a un grande risultato nella partita delle Camere» tenendo «fermi i principi di M5S». Di Maio avrebbe anche sottolineato la disomogeneità politica del centrodestra: «È composto da tre partiti che si sono presentati alle elezioni con tre programmi diversi e tre candidati premier diversi».

Incontro Salvini-Di Maio forse dopo il primo giro delle consultazioni

Per il momento non è previsto un incontro tra Di Maio e Matteo Salvini, probabilmente avverrà dopo il primo giro di consultazioni al Quirinale, alla fine della settimana. È quanto si è appreso da fonti parlamentari M5S al termine dell’assemblea degli eletti di Camera e Senato. I contatti fra i due leader però proseguono costanti.

Martina: no a giochetti per dividere il Pd

La proposta di un “contratto di governo” che verrà lanciata tra poche ore da Di Maio si scontra prima ancora di essere ufficializzata con un netto no dei dem. «Caro Luigi Di Maio, noi non ci prestiamo a questi giochetti: chi tenta di dividere il Pd non ci riuscirà», ha scritto su Twitter il segretario reggente del Pd Maurizio Martina. Per Andrea Marcucci, capogruppo al Senato, «il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 Stelle è ovviamente irricevibile».

Gelmini: Fi indisponibile a fare un governo con M5S

Per Forza Italia, a rispondere al capo politico grillino è invece la capogruppo alla Camera, Maria Stella Gelmini: «Di Maio dimostra scarsissima cultura istituzionale perchè Berlusconi non ha bisogno di legittimazioni da lui essendo stato in questi anni votato da milioni e milioni di cittadini». Forza Italia, conclude, è «indisponibile a fare un governo con chi dimostra di non aver compreso il ruolo che gli elettori gli hanno attribuito».+

