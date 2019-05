How To Spend It: l’haute hotellerie per dormire a contatto con l’arte

Dormire in una suite con davanti agli occhi un originale di Andy Warhol; passeggiare in un giardino in mezzo alle opere di Daniel Buren; leggere, riposare e persino mangiare tra dipinti dell'Ottocento, lasciandosi tentare da dolci ispirati ai soggetti dei quadri: è il nuovo trend dell' haute hotellerie dove ci porta il primo numero di aprile di How To Spend It, il mensile di Luxury e Lifestyle del Sole 24 Ore in edicola da venerdì 6 aprile, con indirizzi e alberghi art&luxury che ospitano collezioni private di dipinti e sculture. Nel prenotare una vacanza, la scelta dell'hotel ha un nuovo parametro: il numero delle opere d'arte, esposte nelle stanze e nelle aree comuni, in modo che il soggiorno rappresenti già di per sé un appuntamento culturale privato e speciale, con a disposizione un Art Concierge personale, pronto ad organizzare itinerari tailor made fra quadri e installazioni.



Dall'arte all'architettura, Stefano Boeri, intervistato da Nicoletta Polla-Mattiot, spiega come il futuro delle nostre città vada progettato integrando l'ambiente e la natura, cercando risposte sostenibili. Per Boeri «due sono le sfide più importanti che ci attendono, fra di loro intrecciate, la questione ambientale e la redistribuzione… perché una politica che affronta con coraggio il cambiamento climatico diventa necessariamente una politica che propone uno sviluppo rigenerativo».

E al tema dell'ecologia e della natura-dentro-casa pensa anche il design più innovativo, che punta su materiali organici e vivi: mobili e complementi d'arredo che “funzionano” come foreste domestiche e rinnovano l'aria. Si va dalla carta da parati che produce energia elettrica a vasi in bio-plastica, fino alla lampada un po' serra indoor che si autoalimenta producendo luce tramite la fotosintesi. Del resto, «il design organico contemporaneo abbraccia soprattutto l'interpretazione dei modelli economici della natura», spiega la senior curator di architettura e design del Moma.

Anche l'alta gioielleria si ispira alla natura con soggetti botanici e collezioni che riproducono, con smalti e pietre preziose, giardini in miniatura: ramage di smeraldi, bouquet di diamanti, petali incisi a rilievo su quadranti e cinturini di orologi preziosissimi.

Due i focus moda: uno sul guardaroba maschile di primavera, scattato nello scenografico spazio delle OGR di Torino, nuovo hub postindustriale sede di mostre, concerti e start up; un secondo focus sulla moda femminile, con citazioni e richiami storici allo spirito del Sessantotto, proprio alla vigilia dei cinquant'anni del maggio francese

Non manca anche su questo numero di How to Spend It il focus sul beauty, sulla tecnologia, sui motori e i consigli preziosi del globetrotter. Un posto a sé va alle esperienze sinestesiche. Questa volta, il giornale esplora l'immersione sonora di una performance musicale sott'acqua e l'esperienza del deejay one-to-one, che, a metà fra ritratto psicologico e servizio custom made, compone una playlist personalizzata, che interpreta ed esprime gli stati d'animo e i desideri specifici del momento.

Il nuovo numero di How to Spend It, in edicola con Il Sole 24 Ore a partire da venerdì 6 aprile 2018.

