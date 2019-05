Crimi, il boyscout di Brancaccio che presiederà i lavori sul Def

«Considerare proprio onore il meritare fiducia». Fra i motti scout, questo è quello che più sta a cuore a Vito Crimi, neo-presidente della commissione speciale appena varata in Senato per approvare il Def e altri provvedimenti nelle more della formazione del nuovo governo. Quarantacinque anni, Crimi è di origini palermitane, poi trapiantato a Brescia per lavoro. «Sono un normale impiegato statale»: così si presenta nel 2013 dopo essere approdato per la prima volta in Parlamento.

L’nfanzia nella parrocchia di Brancaccio

La sua attività politico-sociale l'ha svolta per anni in parrocchia, a Palermo, nel suo quartiere, il difficile Settecannoli Brancaccio. Nel curriculum, preparato per presentarsi ai militanti, scrive: «All’età di 27 anni mi sono trasferito a Brescia per lavoro, ho sposato mia moglie Cristina e ho avuto un figlio. Qui ho svolto per circa tre anni l’attività di capo scout, rispolverando una passione che non avevo mai perso, lo scoutismo. Scout una volta, scout per sempre. Il motto “estote parati” (sempre pronti) rimane per me un punto di riferimento».

L’incontro con Grillo

Ancora giovane quindi abbandona gli studi universitari in Matematica «per motivi di lavoro», dopo aver vinto il concorso per la Corte d’Appello. E si trasferisce a Brescia. Da qui il salto a Roma - Palazzo Madama -passando però per Bologna dove viene folgorato da Beppe Grillo. «Mi sono avvicinato al movimento nel 2007, con il primo V-Day - racconta -: l’ho trovata un’idea geniale, era l'unica voce di protesta efficace. In seguito ho cercato il meet-up di Brescia, mi sono iscritto e nel giro di poco tempo ero già all’opera. Da noi tu arrivi, proponi e fai».

Il pallino per i referendum

A Brescia Crimi diventa una delle anime dei Cinque Stelle lombardi e nel 2010 viene candidato al Pirellone con risultato a dir poco deludente: ottiene il 3%. A Palazzo Madama nel 2013 è invece considerato uno dei volti «storici» del movimento. Con le idee già chiare. «Quello che mi interessa in Parlamento - spiega - è favorire una maggiore partecipazione dei cittadini nell’attività politica del Paese con nuovi strumenti per coinvolgere la base». Idee? «Referendum propositivi senza quorum, ma anche altri strumenti, come i questionari online per i cittadini sulla scorta di quello che abbiamo già sperimentato a Parma» (i cittadini possono, previa registrazione al sito del Comune, offrire un parere alle iniziative). E di strada in Parlamento ne ha fatta visto che nella scorsa legislatura è arrivato a ricoprire la carica di presidente del gruppo M5S.

Il Crimi privato

Confessa di avere un debole per i libri di Ken Follett e Tom Clancy. Non a caso il suo film preferito è Caccia a Ottobre rosso, film del 1990 diretto da John McTiernan e basato su un romanzo dello scrittore statunitense. E nei rapporti umani ama semplicità e schiettezza. Dice che il padre, socialista, gli ha insegnato a dare del tu a tutti: «Soprattutto a quelli importanti, per principio».

