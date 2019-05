Il calendario della crisi: dalle commissioni speciali, all’assemblea nazionale Pd

Dopo il primo giro di consultazioni “interlocutorio” avviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per individuare una maggioranza di governo, la prossima settimana il capo dello Stato tornerà a ricevere al Quirinale i gruppi parlamentari. La data (ancora non ufficiale) è tra giovedì e venerdì. L’obiettivo di Mattarella è dare ai partiti una settimana di riflessione per costruire alleanze a partire dai programmi. Qualche giorno prima è in agenda l’incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per valutare le possibili convergenze sul “contratto di governo” sul modello tedesco proposto dal leader M5s. Mentre il segretario reggente Maurizio Martina non avrebbe ancora deciso se accettare l’invito del leader M5s a un faccia a faccia prima del secondo giro di consultazioni. Intanto però l’orologio della crisi continua ancora a girare. E sullo sfondo ci sono alcune scadenze importanti.

Le commissioni speciali

La prima riguarda le commissioni speciali da insediare nei due rami del Parlamento per esaminare il Def e i provvedimenti rimasti in sospeso con la fine della passata legislatura. Il tutto in attesa che, con la fiducia al nuovo governo e una chiara maggioranza e opposizione, possano costituirsi le commissioni permanenti di merito. La commissione speciale è già stata costituita al Senato (dove è stato nominato presidente il grillino Vito Crimi), mentre alla Camera sarà varata martedì prossimo. Al momento, a parte il Def, ci sono 19 provvedimenti, in gran parte schemi di decreti legislativi (principalmente di recepimento di regole Ue) nel menù delle Commissioni speciali di Camera e Senato: dalla riforma delle carceri, al nuovo regolamento della privacy; dal servizio civile universale e uso dei codici di prenotazione per contrastare il terrorismo.

Lo slittamento del Def

A proposito di Def, la scadenza del 10 aprile prevista dalla legge per la presentazione del Documento di economia e finanza non sarà rispettata. Con tutta probabilità, come anticipato nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore, il “varo” del Def dovrebbe slittare di due-tre settimane, nella configurazione limitata al quadro «a legislazione vigente». E sarebbe esaminato dalle commissioni speciali. Entro il 30 aprile il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, contenuti nel Documento di economia e finanza (Def), devono essere inviati infatti dal Governo italiano alla Commissione europea. Ma se dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale i tempi per la nascita di un nuovo Governo si dovessero rivelare non troppo lunghi, la stesura del Documento in forma completa (oltre al “tendenziale”, il quadro programmatico, il programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma) sarebbe affidato al nuovo esecutivo. Un percorso condiviso nella sostanza a Bruxelles dalla Commissione Ue.

L’assemblea nazionale Pd il 21 aprile

Sabato 21 aprile è stata poi convocata l’assemblea nazionale del Partito Democratico per decidere il nuovo segretario. Per ora l’unico candidato ufficiale è l’attuale “reggente” Maurizio Martina. L’esito è ancora incerto: o conferma di Martina per fare con calma il congresso, con primarie entro le europee del 2019; o congresso subito, con primarie già in autunno. E in quest'ultimo caso a gestire la fase congressuale non sarebbe Martina ma il presidente del partito Orfini. Sullo sfondo ci sono poi le regionali di Molise (il 22 aprile) e Friuli Venezia Giulia (il 29 aprile). Un doppio appuntamento elettorale che si dovrebbe concludere con la conquista del Friuli da parte della Lega e del Molise da parte del M5s. Un esito che rafforzerebbe le spinte verso un governo tra le due forze uscite vincitrici dalle politiche del 4 marzo. Difficile immaginare una soluzione della crisi di governo, comunque, prima di queste date.

Consulta, plenum da completare

Le scadenze non finiscono qui. Già la prossima settimana il Parlamento in seduta comune potrebbe essere convocato per eleggere un giudice della Corte costituzionale e due componenti laici del Csm. Spinge a far presto il presidente della Camera Roberto Fico, ma la decisione finale spetta poi agli Uffici di presidenza. Si tratta di riempire il posto lasciato vacante nel lontano novembre 2016 dal penalista Giuseppe Frigo, espressione del centrodestra. Una “pratica” mai chiusa, a causa del mancato accordo in Parlamento che ha mandato a vuoto le convocazioni in seduta comune dell’ultimo biennio della scorsa legislatura. Il quorum richiesto per le prime tre votazioni è dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea. È dunque prevedibile che vengano convocate in una sequenza ravvicinate le votazioni con il quorum più alto in modo da farlo scendere rapidamente ai 3/5.

I membri laici del Csm da votare

Votazioni in seduta comune sono previste anche per riempire i posti lasciati liberi al Consiglio superiore della magistratura da Maria Elisabetta Alberti Casellati (appena eletta presidente dell'Assemblea di Palazzo Madama dopo essere stata componente laica del Csm dal settembre 2014 al marzo 2018) e Pierantonio Zanettin (avvocato, per varie legislature parlamentare di Forza Italia, anche lui al Csm dal fine 2014 a inizio 2018, è a Montecitorio dopo le elezioni del 4 marzo).

