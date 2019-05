Precipita elicottero della Marina, morto uno dei 5 dell'equipaggio

Un elicottero della Marina militare impegnato nell'operazione Mare sicuro è caduto in mare, nel Mediterraneo centrale, durante un'esercitazione notturna. Ne dà notizia un comunicato della forza armata, spiegando che alle prime luci dell'alba si è perso il contatto visivo con l'elicottero e con i galleggianti a cui era stato assicurato. Il velivolo, dunque, potrebbe essersi inabissato anche a causa delle cattive condizioni meteo.



L'incidente ieri sera

La Marina spiega che nella tarda serata di ieri «un elicottero SH 212 di Nave Borsini, del dispositivo Mare Sicuro in Mediterraneo centrale, è caduto in mare in prossimità dell'unita per cause in corso di accertamento». «Tutti e cinque gli occupanti del mezzo - continua la nota - sono stati prontamente recuperati dai mezzi della nave. Quattro di loro sono in buone condizioni, mentre lo specialista di volo, C1^cl. Andrea Fazio, recuperato in stato di incoscienza, è deceduto a bordo della Nave Borsini nel corso delle operazioni di rianimazione». Il comunicato informa poi che i famigliari del militare, effettivo presso il secondo Gruppo Elicotteri di Stanza a Catania sono stati avvertiti e vengono assistiti da personale specializzato «per il supporto psicologico e spirituale». Sul luogo dell'incidente sono giunte altre navi della Marina Militare, mentre il 'Borsini' dirige per il porto di Augusta. «Sono in corso indagini per determinare le cause dell'incidente», aggiunge la forza armata.

Telefonata di cordoglio di Gentiloni a Pinotti

Secondo fonti di Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha telefonato alla ministra della Difesa Roberta Pinotti per esprimere il suo cordoglio per la morte di Andrea Fazio. Così come la Pinotti, appresa la notizia del tragico incidente aereo, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia del sottufficiale. «Ai familiari del maresciallo Fazio va il mio sentimento di vicinanza e quello di tutto il personale della Difesa. Esprimo la mia solidarietà alla Marina Militare», ha detto la ministra. Cordoglio anche da parte del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, che augura pronta guarigione agli altri quattro componenti dell'equipaggio tratti in salvo, ora in prognosi riservata, ed esprime vicinanza a tutta la Marina Militare per la notizia.

