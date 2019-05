Buffon ha esagerato ma non è ipocrita. Il rigoricchio ha rovinato un’emozione

È giusto accettare la sconfitta, anche la più bruciante delle sconfitte, con signorilità e un pizzico di ipocrisia o è preferibile dire ciò che si pensa, a costo di risultare ruvidi e impopolari? È giusto rilasciare interviste del dopopartita da calciatore medio tendente al mediocre e dire «che sì abbiamo giocato bene ma potevamo fare di più» e «sono d’accordo in parte con il mister»? O ha fatto bene Gigi Buffon, 40 anni, il più grande portiere della storia del calcio, a sfogare in mondovisione la rabbia per la bruciante eliminazione della sua squadra, la Juventus, dai quarti di finale di Champion’s League a causa di un rigoricchio concesso al Real Madrid al minuto 93 di una partita in cui i campioni d’Italia avevano pareggiato al Santiago Bernabeu lo 0 a 3 dell’andata, un’impresa epica, mai riuscita a nessuno?

Faceva meglio, Gigi Buffon da Carrara, terra di anarchici e fumantini, a tacere in pubblico e a rompere qualche armadietto dello spogliatoio, visto che nella sua ultima partita internazionale, dopo le proteste eccessive per la concessione del suddetto rigoricchio, si era visto sventolare un cartellino rosso sotto il naso da un arbitro scadente, l’inglese Michael Oliver?

Le parole di Buffon sono pesanti come pietre, non c’è dubbio. Qualcuna è sicuramente di troppo. Buffon risentendole o rileggendole a mente fredda farebbe meglio a correggerle. Anche a chiedere scusa al signor Oliver per alcune espressioni troppo sopra le righe. Ha detto Buffon: «Non so se lo ha fatto per un suo vezzo e per mancanza di personalità, ma un essere umano non può decretare l’uscita di una squadra. Uno così al posto del cuore ha un bidone d’immondizia. Se non puoi stare in campo in una partita simile, te ne stai in tribuna con moglie e figlia. Non sapeva dove si trovava, non sapeva quali squadre si affrontassero, non conosceva i calciatori in campo, non sapeva un c... Il Real ha meritato, ma l’arbitro doveva avere la sensibilità per capire il disastro che stava facendo. Non può permettersi di rovinare un’impresa epica».

L’essere umano, il bidone dell’immondizia al posto del cuore, l’arbitro che non può permettersi di rovinare un’impresa epica sono espressioni infelici, dettate certamente dalla rabbia del momento. Ma tutto il resto, il senso di tutto il resto, può essere sottoscritto fino in fondo. L’arbitro Oliver è stato mediocre, inadeguato, non all’altezza di una gara di quel livello. Per tutta la partita, per esempio, ha sventolato cartellini a vanvera, quasi tutti ai compagni di squadra di Buffon e quasi tutti su richiesta esplicita di Cristiano Ronaldo, la stella del Real Madrid. Che a sua volta non ha perso occasione per fare sceneggiate di ogni genere. Un direttore di gara con un minimo di personalità lo avrebbe messo a posto.



Ma Oliver, un arbitro inesperto, dell’unica grande federazione, quella inglese, che ai mondiali di giugno non avrà un rappresentante, è stato mandato ad arbitrare Real Madrid-Juventus perché il designatore, l’italiano Pierluigi Collina, probabilmente pensava che dopo il 3 a 0 in trasferta dei bianchi di Spagna, il ritorno sarebbe stata una partita inutile, buona per svezzare il giovane di belle (e mal riposte) speranze Oliver.

Gli errori non vengono mai da soli. Sono figli di altri errori. Il fischio del minuto 93 è stato l’ultimo tassello di un puzzle di disastri. L’arbitro di porta, l’esperto Atkinson, l’unico che ha visto il tocco del pallone di Benatia che trasforma il rigore in rigoricchio, è il direttore di gara su cui mezzo mondo ride ancora perché sabato scorso non ha concesso due giganteschi penalty al Manchester City nel derby contro il Manchester United. Poteva, proprio lui, designatore Collina, correggere il giovane Oliver?

Non parliamo di robo del siglo, come fanno i giornali spagnoli, per carità. Ma abbiamo il diritto di sottolineare gli errori di Collina, Oliver, Atkinson and company?

Buffon ha fatto bene a dire quanto è stato scarso Oliver. Ieri lo hanno detto i giornali di tutto il mondo, Gigi è stato solo il primo.

Buffon ha fatto bene a uscire dalla mediocre ipocrisia delle dichiarazioni post-partita dicendo ciò che pensa. Ha dato voce a quello che milioni di amanti del calcio hanno nel cuore: un errore di un arbitro non può interrompere un’emozione collettiva perdipiù in un inverno piovoso. Basta portare il Var, la moviola in campo, anche in Europa.

Del cartellino rosso sventolato sotto il naso Buffon ha detto che non gliene frega niente e ha fatto bene. Gigi sarà ricordato per quello che è: il più grande portiere della storia del calcio. Oliver, il cartellino rosso e il rigoricchio, finiranno nell’aneddotica degli arbitri incapaci. Di coloro i quali con pensieri, parole opere e omissioni di vario genere ci hanno privato delle nostre legittime emozioni.

