Salvini “apre” a candidato terzo. Casellati? Può fare un buon lavoro

«Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido perché no? Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o governo io o non si fa niente». Dal Molise, in questi giorni al centro della scena politica in vista delle Regionali di domenica, il leader della Lega Matteo Salvini “apre” a sorpresa all'ipotesi di un premier alternativo, terzo rispetto a quelli proposti dai partiti usciti vincitori dal voto del 4 marzo: lui stesso e Luigi Di Maio, capo politico M5S. Nel pomeriggio, interpellato al suo arrivo a Palazzo Madama sull’ipotesi di incarico per la formazione del Governo, il segretario federale del Carroccio spiega che la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, «può fare un buon lavoro».

«Nessuna nostalgia dell’accordo Pd-FI»

Ospite di uno “Speciale elezioni” trasmesso da Telemolise, Salvini parla anche dei rapporti con Forza Italia e Silvio Berlusconi, ribadendo la sua lealtà: «Io non cambio idea e non cambio squadra, intanto Berlusconi in Molise come in Italia fa qualche battuta contro la Lega e Salvini, magari qualcuno in Forza Italia ha nostalgie dell'accordo con il Pd, io non ne ho». Tra i temi, anche l'intervento fuori programma di Silvio Berlusconi al termine del colloquio con Mattarella al Quirinale. Salvini ha spiegato di seguire da tempo l’invito della madre a non arrabbiarsi per le provocazioni, ma a sorridere e a «tirare dritto». «In quella circostanza mentre leggevo la dichiarazione concordata con gli alleati, vedevo che sulla sinistra c'era un po' di agitazione con Berlusconi che mimava e gesticolava, se a lui piace così, va bene così», ha concluso.

«Vero razzismo è quello della sinistra»

Nell'intervista, Salvini rivendica poi l'elezione nelle fila della Lega «del primo senatore nero» della Repubblica italiana. «Tantissimi immigrati regolari votano Lega e ci dicono “mi raccomando non fatene entrare più, perché più ce ne sono, più casino c'è e mettono anche noi, persone perbene, nello stesso pentolone”. Penso - ha poi aggiunto - che l'unico razzismo sia quello della sinistra che sfrutta l’immigrazione per avere nuovi poveri e nuovi schiavi da sfruttare nelle aziende».

© Riproduzione riservata