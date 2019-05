Elezione giudice Consulta e membri laici Csm, fumata nera in Parlamento

Nulla di fatto in Aula a Montecitorio per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale da parte di Camera e Senato in seduta comune. La votazione è segreta ed avviene per schede: al termine dello spoglio, nessun nominativo ha raggiunto la maggioranza dei 2/3 dei voti necessari per fare scattare l'elezione, obiettivo oggi difficilmente raggiungibile. Potrebbe andare meglio nelle prossime votazioni: il quorum infatti scende ai tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio in poi. Stesso discorso per quanto riguarda la seconda votazione in programma per l'elezione di due componenti il Consiglio superiore della magistratura: anche in questo caso non si è raggiunta la maggioranza richiesta dei componenti dell’asssemblea (632 voti).

Alla Consulta collegio incompleto dal 2016

Per la Consulta, la posta in gioco è la ricostituzione del plenum di 15 membri, da tempo incompleto, e di eleggere un giudice di nomina parlamentare in sostituzione del penalista Giuseppe Frigo, espressione del centrodestra, che ha lasciato la Corte nel lontano novembre 2016. Una “pratica” mai chiusa, a causa del mancato accordo in Parlamento che ha mandato a vuoto molte delle convocazioni in seduta comune dell'ultimo scorcio della passata legislatura.

Due consiglieri laici per il Csm

Sul fronte Csm, il voto del Parlamento in seduta comune è necessario per per trovare i sostituiti degli ex membri del Consiglio superiore Maria Elisabetta Alberti Casellati (oggi alla guida del Senato dopo essere stata componente laica del Csm dal settembre 2014 al marzo 2018) e Pierantonio Zanettin (per varie legislature parlamentare di Forza Italia, anche lui al Csm dal fine 2014 a inizio 2018), eletto a Montecitorio alle ultime Politiche del 4 marzo.

