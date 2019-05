Per il vecchio debito di Roma super-Irpef fino al 2048

Con la nomina del nuovo commissario dopo quattro mesi di stallo, anticipata sul Sole 24 Ore del 14 aprile, la macchina della gestione commissariale del debito di Roma è pronta a ripartire, una volta ottenuta la registrazione del decreto di Palazzo Chigi in Corte dei conti. Ma il traguardo è lontano, e per arrivarci ha bisogno di due condizioni: la super-addizionale che rende l’Irpef dei romani la più cara d’Italia, insieme alla gabella da un euro pagata dai viaggiatori che si imbarcano negli aeroporti della Capitale e all’assegno statale da 300 milioni all’anno, devono essere confermati per altri trent’anni, fino al 2048. E a stretto giro bisogna rinegoziare qualcosa come 1.469 mutui, per oltre il 90% firmati con Cassa depositi e prestiti. Senza quest’ultima mossa, già l’anno prossimo tutta l’architettura rischia di saltare per uno squilibrio di liquidità, che produrrebbe un inedito “fallimento” di una gestione straordinara nata 10 anni fa proprio per evitare il default del Campidoglio.

Traffico di partite attive e passive

Le dimensioni della sfida sono nei numeri del debito messo a carico in più rate al commissario, in un complicato traffico di partite attive e passive con il Campidoglio durato più anni, e nei documenti che nelle prossime settimane il neo-commissario dovrà rimettere in fila per la relazione da mandare al Parlamento entro il 31 maggio. Il grosso del problema è nell’elenco sterminato dei mutui in cui è scritto un debito finanziario da 9 miliardi di euro (quello commerciale ne vale 3,2), con scadenze diverse da contratto a contratto e con interessi che oscillano tra il 4,2% (i contratti a tasso variabile, che sono però solo il 17% del totale) e il 5% (tasso fisso). Scadenze e interessi porteranno la spesa 2018 intorno a quota 380 milioni, un livello che non abbandonerà prima del 2031.

312 mln l’anno dall’Irpef dei romani

Sulla carta, dall’Irpef dei romani, dai passeggeri degli aerei e dalla fiscalità generale arriverebbero 500 milioni all’anno, ma la realtà è diversa perché nel 2014 una parte del finanziamento era stata «attualizzata». In poche parole, la gestione commissariale si era fatta anticipare 4,5 miliardi, per pagare una parte del debito commerciale con i creditori che bussavano alla porta, scontandoli con gli interessi dalle rate in arrivo negli anni successivi, con un costo netto di due miliardi. Per ripagare l’anticipo, quindi, l’assegno annuale effettivo girato al commissario è sceso a 312 milioni, e tale rimarrà fino al 2040. Cioè 70 milioni all’anno in meno di quanto necessario per ripagare il debito.

Mutui Cdp, rinegoziazione in vista

Senza contromisure, insomma, l’anno prossimo la gestione commissariale non sarebbe in grado di far fronte agli obblighi in scadenza, prospettando quello che tecnicamente sarebbe appunto un “fallimento” del commissario. E quali sono le contromisure possibili? Difficile vedere alternative a una rinegoziazione dei contratti per spalmarne i costi nel tempo abbassando la gobba in arrivo, ma c’è un problema: 9 mutui su 10 sono con Cassa depositi e prestiti, di norma propone agli enti locali offerte generalizzate di revisione delle condizioni, ma non avvia una trattativa a due con un singolo debitore come una normale banca privata. In teoria, quindi, le ipotesi sono due: o una maxi-proposta per tutti i mutui comunali, che rischierebbe però di abbattere i guadagni di Cdp su questo fronte, oppure un’offerta su misura della Capitale, che avrebbe però bisogno di un via libera del Tesoro.

Megabond poco vantaggioso

Ma c’è di più. A dilatare il calendario del commissario è il megabond comunale lanciato dal Campidoglio nel 2003-2004 e rimodulato nel 2011 dopo che un comma del Milleproroghe tagliato su misura aveva permesso al commissario, «in deroga alla normativa vigente», di evitare l’accantonamento annuale nel sinking fund che nelle emissioni pubbliche locali è obbligatorio per costruire anno per anno il tesoretto necessario a restituire il prestito alla scadenza. Il commissario di Roma, invece, dovrà presentarsi il 27 gennaio 2048 con 1,4 miliardi sull’unghia, ma nel frattempo avrà pagato una cedola fissa del 5,345% che ogni anno costa 75 milioni. A conti fatti, il vecchio prestito da 1,4 miliardi ne costerà almeno 4,5: non proprio un affare.

IL DEBITO PREGRESSO DEL CAMPIDOGLIO

