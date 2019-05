Regione Lazio, bando da 23,2 milioni per lo sviluppo hi-tech del patrimonio culturale

Sostenere la diffusione di tecnologie innovative per la valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità del patrimonio culturale del Lazio. Con questo obiettivo la Regione Lazio ha messo a disposizione di proprietari e gestori degli istituti e luoghi della cultura sul territorio un aiuto economico del valore di 23,2 milioni. Il nuovo bando, presentato oggi davanti a più di 700 tra realtà produttive e soggetti interessati, è gestito da Lazio Innova, la società controllata dalla Regione che si occupa dello sviluppo del territorio.

Progetto in due fasi

La dotazione del bando da 23,2 milioni è divisa in due fasi. La prima prevede 3,2 milioni per i titolari (pubblici o privati, proprietari o gestori) degli istituti e dei luoghi della cultura localizzati nel territorio della Lazio che presentino una soluzione innovativa per la valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità del patrimonio culturale. La seconda fase prevede 20 milioni per il finanziamento della realizzazione di tale soluzione innovativa. Il contributo è a fondo perduto. L’importo massimo concedibile per destinatario è di 150.000 euro per la prima fase e di 1.500.000 di euro per la seconda fase.

Prima scadenza: 31 maggio 2018

In merito alle scadenze per le domande di partecipazione, per la Fase 1 queste si potranno presentare fino alle ore 12 del 31 maggio 2018. Per la Fase 2 potranno essere previste più finestre temporali, sulla base dei tempi per la realizzazione della progettazione prevista nelle proposte ammesse nella Fase 1. La selezione avverrà su criteri di valutazione e con procedimento a graduatoria.

Cultura, un settore con 204mila occupati nel Lazio

Il distretto Tecnologico Culturale del Lazio è formato da 259 Musei e gallerie, 28 Aree-parchi archeologici, 29 Monumenti (5 Unesco), 13 Università (5 pubbliche e 8 private), 4 Primari Organismi di Ricerca (Cnr, Enea, Infn, Ingv), 6 Istituti centrali del ministero dei Beni culturali, 40.000 imprese (14% del totale nazionale), 202.000 addetti (14% del totale nazionale), un valore aggiunto di 14,7 miliardi (16% del totale nazionale). Gli occupati nelle industrie culturali e creative laziali sono oltre 204 mila, una percentuale pari al 14,3% del totale nazionale, che arriva al 32,8% nel settore cinema e audiovisivo.

“Questa iniziativa è rivolta ai gestori o ai proprietari dei grandi beni culturali, ville, siti archeologici e patrimonio culturale” Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione





Smeriglio: «Con la cultura si vive meglio»

«Abbiamo deciso di investire sullo straordinario patrimonio culturale, archeologico e artistico della nostra Regione, investendo anche sull’innovazione tecnologica», ha detto Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione con delega alla Formazione, università e ricerca. «Questa iniziativa – ha aggiunto – mette nelle disponibilità dei gestori o dei proprietari dei grandi beni culturali, ville, siti archeologici e patrimonio culturale, di partecipare a questa straordinaria occasione. Possiamo voltare pagina e trasformare il nostro modello di sviluppo dando più forza alla cultura, perché non solo con la cultura si mangia, ma si vive anche meglio».

