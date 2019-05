Candiani, il leghista di Varese scelto per centrare il sorpasso su Fi in Sicilia

Mentre fervono le trattative per formare una maggioranza e un governo, i partiti sono alle prese con una perenne campagna elettorale. E la Lega, forte del successo ottenutoil 4 marzo, scalda già i motori in vista dei prossimi appuntamenti. Non solo Molise e Friuli, ma anche le amministrative del 10 giugno. Che porteranno alle urne molte grandi città, primi fra tutti cinque capoluoghi di provincia siciliani: Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. È a queste città che punta Matteo Salvini con l’ultima nomina, quella di Stefano Candiani commissario della Lega in Sicilia.



Il successo umbro

Rieletto senatore in Lombardia, con una percentuale che nel suo collegio si avvicina al 50 per cento, è Candiani il simbolo della mutazione genetica dell’Umbria da rossa a verde Lega. Commissario del partito in Umbria dal 2013, poi promosso da Salvini segretario, la sua Lega in Umbria ha raggiunto il 20,2 per cento, toccato la quota astronomica di 102mila voti, doppiato Forza Italia (11,3%, 56.813 voti) e raccolto quattro volte i consensi di Fdi (4,9%). Il partito di Salvini ha eletto così due deputati e due senatori. Un progetto che adesso il Carroccio vuole “esportare” in Sicilia.

Una carriera da amministratore locale

Ha iniziato la carriera politica nel comune di Tradate (Varese), militando sempre per la Lega Nord. Comincia come assessore dal 1997 al 2002. Poi alle amministrative del 2002 viene eletto sindaco e viene riconfermato alle successive amministrative del 2007. Anche oggi è consigliere comunale di maggioranza. Dal 2007 al 2011 è stato inoltre segretario della Lega Nord per la provincia di Varese. Insomma, un bagaglio di esperienze come amministratore locale che adesso gli tornano utili per affermare il modello “leghista” al centro e soprattutto al Sud d’Italia.

