L’Italia con Francia, Germania e Gb: gli Usa mantengano l’intesa sul nucleare iraniano

Il presidente francese Macron è in visita di Stato negli Usa per convincere Trump a non uscire dall’accordo sul nucleare con l’Iran, che il 12 maggio potrebbe non rinnovare. Venerdì sarà la volta della cancelliera tedesca Angela Merkel, che volerà a Washington per incontrare Trump. Mentre Francia e Germania si muovono in pressing diplomatico sugli Usa - Trump ha ereditato l’intesa da Obama -l’Italia, impegnata a sciogliere il rebus di una maggioranza che garantisca la nascita di un nuovo governo, osserva da lontano i tentativi promossi dai due principali partner europei. Con una posizione vicina a quella dei protagonisti della Vecchia Europa, Roma si smarca dall’alleato di sempre, gli Stati Uniti.

Gentiloni: non ci rassegniamo ad abbandonare l’intesa con l’Iran

Sul dossier Roma la pensa come Parigi e Berlino: va mantenuto l’accordo. Una scelta di campo chiara, ribadita la settimana scorsa da Paolo Gentiloni, premier in carica per il disbrigo degli affari correnti nell’attesa di un nuovo esecutivo. In un’informativa in aula alla Camera dopo l’operazione di Usa, Gran Bretagna e Francia in Siria, il premier ha dato la linea: «Non ci rassegniamo ad abbandonare l’intesa con l’Iran sul nucleare: pensiamo sia giusto mantenerla».

L’Italia con Francia, Germania e Regno Unito

La posizione a sostegno dell’intesa non è cambiata. All’indomani della decisione di Trump di non rinnovare la certificazione dell’adempimento da parte di Teheran dell’accordo sul programmma nucleare iraniano, decisione resa nota lo scorso ottobre, Gentiloni ha chiarito la posizione del Paese. Da una parte infatti l’Italia ha preso atto della scelta del presidente Usa; dall’altra - sono le parole utilizzate dal presidente del Consiglio in una nota pubblicata in quei giorni - il Paese «si unisce alla preoccupazione espressa dai Capi di Stato e di Governo di Francia, Germania e Regno Unito per le possibili conseguenze. Preservare l’accordo, unanimemente fatto proprio dal Consiglio di Sicurezza nella Risoluzione 2231, corrisponde a interessi di sicurezza nazionali condivisi».

Otto rapporti Aiea mettono in evidenza che l’Iran sta attuando l’accordo

«La piena attuazione dell’intesa ad opera di tutte le parti - ha aggiunto Gentiloni in quell’occasione - continua a costituire un elemento cardine per il rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare. In otto successivi rapporti, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha confermato che l’Iran sta attuando l’accordo. L’Italia - concludeva la nota del premier - auspica che non vengano intraprese misure suscettibili di compromettere la tenuta del JCPoA (acronimo per Joint Comprehensive Plan of Action, ovvero l’accordo sul nucleare iraniano Ndr) e intende contribuire a preservare questo storico successo della diplomazia multilaterale. L’Italia è sensibile alle preoccupazioni di sicurezza relative ad alcune iniziative iraniane nel quadro regionale e intende continuare ad affrontarle insieme ai suoi partner».

Accordo sottoscritto nel luglio 2015

L’accordo internazionale sull’energia nucleare in Iran è stato sottoscritto a Vienna il 14 luglio 2015. Firmatari l’Iran, il gruppo cosiddetto “5+1” (i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti - più la Germania), e l’Unione europea. L’Iran ha accettato di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento, di tagliare del 98% le riserve di uranio a basso arricchimento e di ridurre di due terzi le sue centrifughe a gas per tredici anni. Per i successivi quindici anni Teheran potrà arricchire l’uranio solo al 3,67%. L’Iran si è inoltre impegnato a non costruire alcun nuovo reattore nucleare ad acqua pesante per lo stesso periodo. L’accordo prevede che in cambio del rispetto dei suoi impegni, l’Iran otterrà la cessazione delle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti, dall’Unione Europea e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a causa del suo programma nucleare.

Macron propone la modifica dell’intesa

Macron si è posto alla guida del processo di revisione dell’intesa del 2015, dopo che Trump ha affidato ai tre firmatari europei (Regno Unito, Germania e Francia) il compito di rivedere l’accordo. Ora il presidente francese confida che le proposte che sottoporrà in questi giorni soddisferanno l’amministrazione Usa. Se così non fosse e Trump confermasse di non voler rinnovare l’intesa, tutto potrebbe tornare in discussione. Con ripercussioni anche sul rapporto Iran-Arabia Saudita, due giganti la cui rivalità destabilizza il Medio Oriente.

