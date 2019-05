Fratelli-coltelli, il doppio forno dei Grim alle regionali friulane

Alle regionali del Friuli Venezia Giulia la favola dei fratelli Grim - ma qui nel cognome rispetto ai due padri tedeschi delle favole Wilhelm e Jacob Grimm c’è una “m” di meno - si è trasformata in un melodramma familiare, in una singolare tenzone di famiglia in tempo di elezioni. Qui a Trieste il doppio forno Pd-M5S che si sta tentando sul piano nazionale con le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico non funziona, almeno in famiglia. Sono due i Grim che corrono in modi diversi alle regionali friulane.

Chi sono i protagonisti

Lei, Antonella, la più piccola dei due, triestina, classe 1973, candidata nelle file del Pd, ex assessore e segretaria regionale del Pd. Lui, il fratello, Federico, biologo, classe 1960, assessore in pectore dell’Ambiente di una ipotetica giunta pentastellata. Scelto per le sue competenze visto che dal 1984 lavora come libero professionista in campo ambientale. E dal 2011 è il rappresentante dell'Ordine dei biologi presso la Consulta delle professioni della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel video di presentazione della sua candidatura ad assessore all’Ambiente parla soprattutto di prevenzione, di aiuto alle imprese a diventare a impatto zero, di sviluppo della rete di controlli, di modifica dei protocolli esistenti, di tutela dell’acqua. Nel suo doppio ruolo di esperto e di simpatizzante del M5S dice di essere contento di essere stato scelto come tecnico. Nessun commento sulla vicenda.

Il figlio ripudiato

Il melodramma scatta con l’intervento a gamba tesa di Claudio Grim, il papà dei due, con un passato da manager marittimo del settore portuale, fondatore del Pd triestino, che, alla tenera età di 80 anni, è entrato in scena nel corso della trasmissione “Sveglia Trieste” su TeleQuattro. La scelta di Federico? «Scellerata». In diretta tv ha ripudiato pubblicamente il figlio, reo di aver accettato la candidatura - eventuale - ad assessore pentastellato. Ha invitato i telespettatori addirittura a non accostare il nome della figlia prediletta (Antonella) a quella del fratello Federico «che ha fatto una scelta che io giudico scellerata, assolutamente non condivisa da me né da mia moglie. Siamo tra i soci del partito democratico e siamo ovviamente a fianco di nostra figlia Antonella Grim». E insiste in diretta nella sua tesi invocando anche un aiuto dal cielo: «è una scelta di cui avrà modo di pentirsi, anche se è altamente improbabile che il M5S possa vincere queste elezioni, quindi tutto questo finirà tra una settiman. Che Dio lo aiuti». Poi ammette: «Sono parole che colpiscono, dette da un papà, ma non condivido la scelta scellerata di mio figlioi». Non tutti i familiari reagiscono nello stesso modo.

Il post su facebook di Antonella Grim

La versione di Antonella della favola dei Grim

Antonella a tutto il clamore risponde con un post su Facebook, dando la sua versione dei fatti: «Forse vi giungerà all'orecchio la “favola dei fratelli Grim”... io la prendo con leggerezza e ve la voglio raccontare in due righe.

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato che qualora vincesse le elezioni, e spero proprio di no per il bene di questa regione, mio fratello sarà nominato Assessore all'ambiente. Sono felice che Federico si sia impegnato in politica, a me francamente questa notizia non ha stupito. Mio papà, che è una buona e brava persona, non ha accolto con la mia stessa serenità questa notizia. Ed io ci sono in mezzo». Fra i commenti c’è chi ricorda la parabola del Padre misericordioso, chi scrive che in tutte le famiglie c’è una pecora nera, chi incoraggia Antonella, chi tifa per Federico, chi chiede se c’è un altro fratello per il centrodestra per fare l’en plein. Sicuramente due forni in famiglia sono troppi per papà Grim. Secondo i sondaggisti, comunque, nessuno dei due forni sarà aperto in Friuli Venezia Giulia.

