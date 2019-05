Inps, liquidate 110mila pensioni: - 8,3%. Crollano gli assegni sociali: - 35,3%

Calano dell’8,3% le pensioni liquidate nei primi 3 mesi dell’anno rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. L'Inps segnala la liquidazione di 63.381 pensioni per il fondo lavoratori dipendenti (con un importo medio di 1.345 euro), 6.779 per gli agricoli (688 euro l'importo medio), 15.021 assegni per gli artigiani (1.004 euro l'importo medio) e 11.755 per i commercianti (1.000 euro l'importo medio). Per i parasubordinati sono stati liquidati 7.523 assegni con un importo medio di 252 euro. Guardando al complesso delle gestioni sono state liquidate

29.564 pensioni di vecchiaia (compresi 6.538 assegni sociali) e 31.397 pensioni di anzianità (valore sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo dell'anno scorso) mentre sono state erogate 7.772 pensioni di invalidità e 42.264 trattamenti ai superstiti. Per le pensioni anticipate, quelle che fino alla fine del 2018 si ottengono con 42 anni e 10 mesi di contributi se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna, l'importo medio mensile è di 2.044 euro.

Crollano gli assegni sociali

Nel 2018 crolla del 35,3% la liquidazione dell’assegno sociale. L'aumento dell'età necessaria per ottenere l'assegno sociale scattata nel 2018 - aumentata da 65 anni e sette mesi a 66 anni e sette mesi - ha provocato il crollo dei trattamenti liquidati nel primo trimestre dell'anno. Tra gennaio e marzo - si legge nelle tabelle del Monitoraggio sui flussi di pensionamento appena pubblicato dall'Inps - sono stati liquidati 6.538 assegni sociali con un calo del 35,3% sullo stesso periodo del 2017, quando erano 10.108.

Venduti 433 milioni di voucher tra 2008 e 2017

I voucher sono stati soppressi a marzo 2017 con il decreto legge che ha sancito l'abrogazione del lavoro accessorio ma nei 104 mesi nei quali è stata consentita la vendita ne sono stati venduti 432,9 milioni con una crescita molto sostenuta negli anni. Lo rileva l'Osservatorio Inps sul lavoro accessorio nel quale si sottolinea che nel solo 2017 (fino all'abrogazione) sono stati venduti 32,7 milioni di buoni. L'importo nominale di 10 euro di ogni singolo voucher comprendeva la contribuzione a favore della Gestione separata Inps (1,30 euro), quella in favore dell'Inail (0,70 euro) e una quota per la gestione del servizio (0,50 euro). Il compenso netto per il lavoratore era di 7,50 euro.

Sostituiscono dal 1996 le pensioni sociali

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata su richiesta, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

A chi spetta

L’assegno spetta a persone con più di 66 anni e sette mesi e con redditi inferiori a 5.889 euro annui se single o vedovi. Tetto a quota 11.778 euro se coniugati. Nell'intero 2017 sono stati liquidati oltre 77.000 assegni sociali.

L’importo dell’assegno

L'importo dell'assegno è pari a 448,07 euro per tredici mensilità. Hanno diritto all'assegno intero i non coniugati che non possiedono alcun reddito e i coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno ridotto i non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno. L'assegno non è soggetto alle trattenute Irpef.

Quando scatta la sospensione

L'assegno non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all'estero. Viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata. L'assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza vengono verificati ogni anno. Se il soggiorno all'estero del titolare dura più di trenta giorni, l'assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

Domanda all’Inps

La domanda deve essere presentata online all'Inps attraverso il servizio dedicato, dove si può scaricare il manuale con le istruzioni fondamentali per la compilazione. In alternativa, si può fare la domanda tramite il contact center al numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile o presso gli enti di patronato.

