Napolitano, i medici: «Il miglioramento è costante»

Il miglioramento clinico del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano «è costante: ha trascorso una notte tranquilla e questa mattina per la prima volta ha effettuato una piccola prima colazione». Buone notizie dal bolletino medico dell’ospedale San Camillo dove 36 ore fa Napolitano è stato operato all’aorta dopo essere stato colpito da un malore durante una visita alla moglie Clio in una clinica romana dove la signora era ricoverata per alcuni accertamenti. Il senatore a vita era stato i un primo momento portato all’ospedale Santo Spirito e, dopo alcuni esami, trasportato direttamente in sala operatoria al San Camillo. Il professore Francesco Musumeci, che ha operato il presidente, ha reso noto che, a 36 ore dall’intervento, il «suo stato neurologico è integro ed è in buona relazione con l'ambiente».

Resta in terapia intensiva, ma sta reagendo bene

Napolitano questa mattina è stato visitato da Musumeci e da Emilio D'Avino, responsabile della Terapia intensiva cardiochirurgica. «Rimane in terapia intensiva - ha chiariyto Musumeci - e nelle prossime 24-48 ore verranno valutate le condizioni per il suo trasferimento nel reparto di degenza della Cardiochirurgia». Il presidente emerito «continua a migliorare e tutto sta procedendo per il meglio. Finchè è in terapia intensiva non possiamo sciogliere la prognosi, ma siamo molto ottimisti. Sta reagendo molto molto bene e per una persona di 93 anni la reazione è assolutamente straordinaria».

Il recupero procede oltre le più ottimistiche previsioni

Il recupero post operatorio di Napolitano, ha sottolineato il professor Musumeci, «sta procedendo al di là delle più ottimistiche previsioni». Le «funzioni d'organo - ha detto - sono in via di normalizzazione, ha iniziato la fisioterapia con partecipazione attiva. In considerazione della complessità dell'intervento, sostituzione dell'aorta ascendente e della valvola aortica con reimpianto ossi delle arterie coronarie, e dell'età del paziente, il recupero è oltre le più ottimistiche previsioni». Per oggi non sono previsti altri bollettini medici.

Perfettamente vigile

Napolitano è «assolutamente presente, ha i suoi occhiali e ha voluto stringerci la mano in segno di gratitudine», ha reso noto Musumeci. «È perfettamente vigile», ha detto Musumeci. Quanto alle visite, «cerchiamo di non tenere nessuno all'interno della terapia intensiva proprio per mantenere una situazione di assoluta tranquillità». Il presidente «sa delle visite da parte delle cariche istituzionali - ha concluso Musumeci - ed è stato molto contento della partecipazione di tutti a questo suo momento particolare».

Napolitano: indagine polizia su messaggi ingiuriosi

Ieri contro il presidente emerito sui social era giunta una raffica di messaggi di odio, insulti e auguri di morte su Twitter, Facebook e sul blog del Movimento 5 Stelle. Oggi la polizia postale ha avviato un'indagine e accertamenti per individuare glia autori dei post ingiuriosi nei confronti dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Le verifiche, secondo quanto si apprende in ambienti investigativi, sono già in corso e puntano a risalire a chi si nasconde dietro l’anonimato dei messaggi ingiuriosi sui social.



Dal Csm gli auguri di pronta guarigione

Dal Csm sono giunti a Giorgio Napolitano i migliori auguri di pronta guarigione. «Sono convinto che rivedremo presto al lavoro il presidente Napolitano - ha detto il vice presidente del Csm Giovanni Legnini - con la tempra che ci è nota e l'amore per le istituzioni che lo ha sempre contraddistinto». Gli auguri di pronta guarigione li ha formulati in apertura del plenum la consigliera Paola Balducci e all'augurio si sono associati tutti i consiglieri.

