Fico: esito positivo, avviato dialogo M5S-Pd

Il tentativo per un’intesa di Governo M5s-Pd va avanti. L’esplorazione del presidente della Camera, il pentastellato Roberto Fico, si è conclusa con un esito «positivo». A confermarlo è stato lo stesso Fico al termine del colloquio al Quirinale con il Capo dello Stato: «Il dialogo tra M5s e Pd è avviato». Che questo avvio possa concludersi con un accordo di governo è tutt’altro che scontato. Sergio Mattarella non vuole però precluderne la possibilità e vista la disponibilità manifestata al termine del secondo giro di consultazioni tanto dai dem che dai pentastellati ha concesso alle due forze politiche il tempo necessario perché arrivino a una posizione definitiva in un senso o nell’altro. Dopo ci saranno solo due opzioni: un preincarico o il voto. Ma la finestra elettorale più vicina ormai è l’autunno, perché il 9 maggio si chiude quella di fine giugno.

Il “successo” di Fico, sia pure subito ridimensionato dai renziani, è comunque il frutto di aperture che non si erano palesate in occasione del tentativo della presidente del Senato Elisabetta Casellati per un governo M5s-centrodestra, dove emersero veti insuperabili (il M5s non accettava un governo anche con Berlusconi e Fi). Del resto il centrodestra ha avuto 17 giorni per cercare l’accordo, contro gli 11 concessi a M5S e Pd. Adesso, dopo l’invito di Fico a concentrarsi sui programmi, si tratta di capire se la disponibilità verbale di Martina e Di Maio si possa tradurre in un accordo vero e proprio. L’attenzione è tutta rivolta alla direzione del Pd, prevista al Nazareno giovedi prossimo. Molto dipenderà dalla posizione di Matteo Renzi. Se l’ex segretario dovesse confermare la linea del «no» le chance per un’intesa si azzererebbero.

Su questo scommette il centrodestra. E in particolare Matteo Salvini che attende la fine dell’«amoreggiamento tra Di Maio e Renzi per riaprire il tavolo con il M5s. «Io ci sono», ha anticipato il leader della Lega che intanto si prepara all’ennesima vittoria elettorale, stavolta in Friuli Venezia Giulia. Un test significativo anche per i probabili perdenti, ovvero il M5s e il Pd, ora protagonisti della trattativa per il governo. Ma anche per Fi che rischia di essere cannibalizzata dal Carroccio e a cui Salvini ieri ha inviato l’ennesimo messaggio poco rassicurante: «Da leader del centrodestra mi faccio garante del fatto che qualcuno nella coalizione la smetta di sobillare». Il sobillatore ovviamente è Silvio Berlusconi che ieri è nuovamente stato oggetto dell’attenzione di Di Maio. Invocando una riforma della governance della Rai e delle Tv private anche per disciplinare il conflitto d’interessi, il leader M5S lo ha accusato di «usare le sue televisioni per continuare a mandare velate minacce a Salvini, qualora si accordasse con il Movimento». Una difesa d’ufficio a favore del segretario della Lega letta da molti come la prova che la strada con il Carroccio sia tutt’altro che sbarrata. I vertici Cinque Stelle si sono affrettati a smentire, ma a taccuini chiusi anche alcuni parlamentari pentastellati ne sono convinti. La fede nell’intesa con il Pd? «È scarsa, ma non nulla», rispondono.

Eppure, secondo il gioco delle parti che va avanti da 50 giorni, il M5S in questi giorni deve mostrare serrato il forno con la Lega, precondizione posta dal reggente dem Martina per qualunque confronto. «È chiuso, noi abbiamo una dignità», ha scandito Di Maio all’assemblea dei gruppi riunita ieri sera alla Camera. Una mossa che serve a corroborare l’idea di spiragli realistici per un tavolo con il Pd su temi, che però va fatto digerire alla base in rivolta.

Le parole di Di Maio dopo le consultazioni suonano come rassicurazioni dirette agli elettori e ai parlamentari: i tanti che non capiscono come si possa passare da un Matteo all’altro, da Salvini a Renzi. Da qui l’insistenza sulla necessità di un «contratto di governo al rialzo» e sul fatto che non si possa chiedere al M5S di «negare le sue battaglie storiche». Di Maio ne cita molte, comprese quelle che irritano i renziani, invocando «discontinuità» con il passato: non solo reddito di cittadinanza e tasse, dunque, ma interventi su pensioni (sul superamento della legge Fornero la distanza con il Pd è massima), precari e insegnanti. Che richiamano l’addio a Jobs Act e Buona Scuola, pilastri del riformismo di Renzi. Le distanze, in sintesi, restano. Ma rivendicare le differenze è anche il presupposto indispensabile per aprire il tavolo del confronto e tenere a bada le basi in rivolta.

