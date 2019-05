Il Quirinale si prepara a mettere alle strette Renzi e Di Maio

La parola chiave di Roberto Fico è stata «dialogo». Ripetuta più di una volta, accompagnata dal verbo «avviato» come a sottolineare che anche prima della direzione Pd di giovedì prossimo, sono iniziati contatti e trattative tra i due partiti. Un esito “positivo” dice il presidente della Camera annunciando la fine della sua esplorazione e anche qui marcando la differenza con il mandato che ricevette la presidente Casellati che si concluse con un niente di fatto, con quei veti reciproci sul nome di Berlusconi. Non è chiaro come finirà, cosa accadrà nella discussione del Pd, quali risultati darà il voto in Friuli, sta di fatto che inizia un percorso nuovo. Complicato e in salita, ma comunque un percorso.

L’altra parola chiave, ascoltata molte volte anche dalla voce di Luigi Di Maio e Maurizio Martina, ma che ha ripetuto pure ieri il presidente della Camera è “programmi”. E qui si può trovare l’impostazione che vuole imprimere il Quirinale a questo spiraglio. Un’impostazione che vuole scavalcare le tensioni tra i leader per concentrarsi sui temi. Se insomma il negoziato sarà sul merito e sulle priorità del Paese, il Colle potrebbe perfino offrire un “ombrello” e una cornice più istituzionale e meno politica. A questo punto però si aspetta solo la direzione Pd: con il via libera, è verosimile che il dialogo avverrà dentro una formula più stringente. Quella di un pre-incarico o incarico. A Di Maio? A una figura terza non politica? Si vedrà dopo giovedì, ma è come se il capo dello Stato si preparasse a mettere alle strette i due protagonisti della storia cominciata ieri: innanzitutto Di Maio e Renzi.

E dunque gli offrirebbe da un lato una cornice formale di negoziato (come del resto avviene in Germania con il contratto alla tedesca), dall’altro metterebbe l’opzione – che lui per primo vuole evitare – delle urne in caso di fallimento. Sembra ormai svanito quel Governo del presidente su cui speravano di trovare riparo i “perdenti”, Pd e Forza Italia. Questo Esecutivo di garanzia è stato già bocciato sia da Salvini che da Di Maio e dunque non resterebbe che votare, forse già a metà settembre. Ecco che al di là del confronto sui punti programmatici, quello che diventa rilevante – adesso - è l’aspetto delle convenienze. E sono piuttosto chiare. Di certo il voto piace al leader leghista ma sia Renzi che Di Maio hanno da perdere, chi più e chi meno.

Chi è in una posizione di maggiore debolezza è certamente l’ex segretario del Pd. La corsa alle elezioni non gli giova e non solo per i consensi del Pd che potrebbero non muoversi molto da quel 18% preso il 4 marzo, ma soprattutto perché lui ha bisogno di tempo per tornare in campo. E che lui voglia tornarci non ci sono dubbi. In fondo le sue dimissioni, come quelle date dopo la sconfitta referendaria, sono solo una parentesi. Ma questa parentesi ha bisogno di durare un po’ affinché si creino le condizioni di un suo ritorno.

Un ritorno che però deve nascere in un Pd non dilaniato, che invece sarà quello che vedremo con un nuovo appuntamento elettorale da affrontare. La lotta per le liste e le poche risorse accenderanno di nuovo le divisioni fino a riprodurre un rischio di scissione. E anche per creare un nuovo partito serve tempo. Un voto quindi sarebbe un’avventura ma sarebbe un rischio pure per Di Maio. Ora è il suo momento e lo deve prendere. Al prossimo giro chissà, c’è sempre Alessandro Di Battista che potrebbe arrivare sulla scena.

