Baku ricca di colpi di scena: Hamilton primo senza mai farsi vedere

Hamilton, Raikkonen, Perez. Dopo un avvio movimentato e una noia infinita, la gara di Baku si è rivelata particolarmente frizzante e ricca di colpi di scena solo nell'ultimo quarto. Meno male, si direbbe, a beneficio dell'audience e dell'interesse per questo sport. Peccato quindi che la Ferrari non ce l'abbia fatta ma, a ben vedere, è comunque una giornata per certi aspetti “salvabile”, se non fosse per l'amarezza di premiare un vincitore che non sembra averlo meritato per niente.



Per oltre un'ora e mezza il ranking finale sembrava stabilmente bloccato su due Mercedes e due Ferrari nei primi quattro, ma è cambiato febbrilmente nelle ultime tornate. Incidenti, forature, punti pesanti andati in fumo, causa seconda safety car che poteva quasi essere “tirata” fino alla fine, ma per il bene dello spettacolo si è deciso di correre e rimettere in gioco tutto.



E così salta il podio di Vettel, Bottas (oggi il più veloce in gara) si ritira del tutto e fa passare in secondo piano il colpo di scena che sembrava principale di questa domenica, l'harakiri per azzardo di Ricciardo su Verstappen che, ingaggiati in tutta la gara in una lotta senza confine, si autoescludevano a vicenda al giro 41. E non sono stati gli unici: all'inizio un contatto involontario di Raikkonen con Ocon costringono quest'ultimo a “parcheggiare” già al secondo giro, seguito immediatamente da Sirotkin per altro evento con Alonso che, spettacolarmente, riesce a rientrare in corsia box governando goffamente la McLaren con le sole gomme di sinistra intere.

Gli ultimi tre giri di adrenalina pura insomma risolvono una domenica che verrà ricordata per la follia di correre su queste piste così strette e pericolose accettando compromessi non sempre tollerabili in tema di sicurezza nel recupero degli incidentati. E con un vincitore che non ti aspetti fino all'ultimo.

Conservativo, calcolatore ma anche tanto fortunato Hamilton, dopo che la gara sembrava regno di Bottas per velocità, astuzia e strategia superiore di Mercedes: Vettel aveva guidato buona parte della gara ma la leadership se l'è presa il finlandese grazia a un pit stop migliore.



Da segnalare la ripartenza di Vettel, maldestra ma necessaria per salvare l'onore: alla prima occasione dopo l'ultima safety car prova a infilare il leader ma va lungo e perde importanti posizioni, tanto da venir superato da troppe vetture per poter sognare ancora il podio, nonostante la debacle del pneumatico di Bottas causa detrito in pista.



Eccolo un altro problema di questo circuito: ruspe e camion in pista sono inevitabili ma troppo brutte e pericolosi da vedere e, nonostante le tornate perse a velocità ridotta, la pista non è mai stata pulita bene anche perché, oltre agli incidenti più noti, ci si è messo alla fine anche Grosjean, con una figura apparentemente da dilettante: perde il controllo in rettilineo, anche se non è forse del tutto colpa sua. Può essere anche per uso o abuso di elettronica, altrimenti, rivedendo il replay di un muretto preso in rettilineo, la banalità in sé è così disarmante da essere difficile da credere e giustificare a un professionista se non per stanchezza.



Molti celebreranno il podio di Perez, che porta ancora la Force India a sorprendere il mondo quando meno la si aspetta: ma con sole 13 vetture sotto alla bandiera a scacchi era evidente che potesse succedere qualcosa di buono per i team di seconda fascia. Vettel quarto fa male a lui e alla classifica, ma l'assenza delle Red Bull e di una Mercedes consentono di veder galleggiare in posizioni più alte dei piloti che avevano bisogno di occasione per emergere. Lode quindi a Sainz, quinto, che in ogni caso si era già visto veloce e aggressivo già nelle prime tornate. Sesto Leclerc è una notizia ancora più grande: giovane e inesperto, portare l'Alfa Romeo Sauber in alto fa bene al marketing, al tifo francese e a quello svizzero che servono tanto quando si fanno i conti di audience e sponsor in questo sport.

A breve distanza, nonostante il tempo perso per la doppia foratura, c'è Alonso: un settimo che per lui è una grande fortuna, perché dopo quel contatto, in altra giornata e pista, poteva essere tranquillamente un quindicesimo. L'ottavo di Stroll non fa invece granché notizia, anche se la Wiliams innegabilmente va “piano” anche quest'anno. Solo che il canadese, da questa gara in poi, starà ancora un po' più antipatico ai puristi di questa formula, visto che il papà Lawrence sta spingendo per trasformare il dna della storica scuderia di Grove in un “junior team” di Mercedes. In effetti alla stella manca, e probabilmente il multimilionario ha ragione a pensarlo, perché la Force India non offre sufficiente garanzie di continuità, ma nell'ambiente farebbe ben pochi entusiasti: sarebbe un altro passo verso una serie sempre meno legata alla sua storia e sempre più in mano ai grandi costruttori.

