Friuli Venezia Giulia, alle 19 affluenza al 38 per cento

È del 38,37% l’affluenza alle ore 19 alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia. A votare sono stati in 424.869 su 1.107.415 aventi diritto. La percentuale in aumento rispetto al 2013, quando però si votava in due giorni, e alla stessa ora la partecipazione al voto si era fermata al 28,55%. I seggi rimarranno aperti ancora fino alle 23, mentre gli scrutini cominceranno alle 8 di domani. Alle politiche del 4 marzo (si votò in un giorno solo) alle 19 in Friuli Venezia Giulia alla Camera il dato era molto più alto: aveva votato il 62,43%. Alle 12 l’affluenza è stata del 18,07% (10,09% nel 2013 e 22,56% alle politiche del 4 marzo).

Amministrative in 19 comuni

Oltre alle elezioni regionali, si rinnovano anche le amministrazioni di 19 comuni, di cui due - Udine e Sacile (Pordenone) - con oltre 15mila abitanti. A Udine l’affluenza per le comunali è stata superiore al 45% alle 19 (in crescita rispetto al 36,44% di cinque anni fa, quando si è votato anche di lunedì, e 62,76% alla Camera il 4 marzo). Si vota anche per i referendum consultivi per la fusione tra i Comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia e quella tra Raveo e Villa Santina, che coinvolgeranno in tutto 7.774 aventi diritto di voto.

Hanno già votato i tre candidati alla presidenza della regione

Il candidato per il centrodestra, il leghista Massimiliano Fedriga, ha votato verso le 10,30 nel seggio allestito all’Istituto Comprensivo Ai Campi Elisi, a Trieste. Poco prima aveva votato in un altro seggio ma nella stessa città (scuola Addobbati in Salita di Gretta) il candidato sostenuto dal M5S, Alessandro Fraleoni Morgera. Sergio Bolzonello, invece, candidato per il centro sinistra, ha votato poco nel quartiere di Rorai Grande a Pordenone.

A Udine l’affluenza più alta

Tra le circoscrizioni in cui è diviso il Friuli Venezia Giulia per queste consultazioni regionali, è Udine quella dove si è registrata l’affluenza più alta alle 19 (40,69% ). Dal lato opposto della classifica, Trieste (34,21%). Sopra la media anche Gorizia (38,73%), mentre Pordenone è al 38,41% e Tolmezzo al 36,81%.

Le ultime consultazioni regionali

Per la Regione in Friuli Venezia Giulia si votò cinque anni fa, il 21 e 22 aprile 2013, quando, dei 1.099.334 aventi diritto al voto, andarono alle urne alla fine in 554.943, vale a dire il 50,48%. Domani lo scrutinio per i rinnovi delle amministrazioni comunali avverrà immediatamente dopo quello per le regionali che partirà alle 8. A seguire, nei Comuni interessati, lo scrutinio relativo ai referendum consultivi.

