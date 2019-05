Resa dei conti su Facebook tra renziani e sostenitori minoranza Pd

I toni sono già accesi. Le distanze all’interno del Pd tra dialoghisti e fautori di una linea di netta chiusura a qualsiasi forma di intesa con i Cinque Stelle, tra la cosiddetta minoranza e i renziani, sono emerse già su Facebook. E rapppresentano un termometro utile a capire quali siano gli umori all’interno del partito, in queste ore rese incandescenti dall’intervista dell’ex segretario Matteo Renzi, che domenica sera in tv ha chiuso all’ipotesi di un accordo tra Cinque Stelle e Dem, senza attendere la Direzione del partito, in programma giovedì, nell’ambito della quale - sostengono i sostenitori delle correnti di minoranza - si sarebbe potuto e dovuto sviluppare un confronto. Direzione che, a questo punto, potrebbe registrare una resa dei conti. In queste ore la cosiddetta “base” intasa di commenti il profilo del partito, luogo virtuale che va sostituendo i vecchi circoli come principale arena di dibattito.

«Perché tutti possono esprimere la propria opinione e Renzi no?»

Le posizioni a favore di Renzi, apparse sul profilo del Pd a commento dell’ultimo post del reggente Maurizio Martina che criticava l’uscita del presidente del Consiglio, sono, allo stato attuale, più numerose di quelle contro. C’è chi si domanda come mai tutti possano esprimere la propria opinione e l’ex presidente del Consiglio no; chi fa presente che l’estinzione sarebbe stato l’unico possibile risultato di un qualsiasi tentativo di confronto con M5S; chi accusa gli esponenti della minoranza di voler provocare una lacerazione all’interno del partito.

«Quella dell’ex premier è esternazione fuori luogo e di cattivo gusto»

Dall’altra parte, i fautori della linea espressa da Martina. Luisa critica Renzi perché «ha il vizio di intralciare chiunque, dallo “stai sereno” in poi. Sembra che il partito sia suo. Doveva parlare in assemblea come si fa in un contesto democratico, senza umiliare il segretario seppure reggente». Per Angela «l’esternazione di Renzi è stata fuori luogo e di cattivo gusto, penso - aggiunge - che sia il momento di metterlo da parte per inaugurare un nuovo percorso fondato sul confronto e sulla condivisione». «L’intervento di R. è stato semplicemente umiliante per Martina - concorda Nick -, intervento fuori luogo e fuori tempo. Ma chi crede di essere?». L’uscita di Renzi, osserva Francesco, «non è di un libero pensatore, ma quella del segretario della sconfitta, depositario degli effetti del Rosatellum (leggi controllo dei gruppi parlamentari composti per lo più da capilista da lui scelti e non dagli elettori). Sta facendo un ulteriore giro di vite. Vuole prepararsi ad una nuova scissione? Se è così è irresponsabile ancora una volta. Stia fermo un giro. Per davvero stavolta e per il bene del Pd. Consenta libertà di pensiero soprattutto ai parlamentari più o meno grati per l’elezione».

I filorenziani: «Qui si tratta di ascoltare la base»

Ma, come detto, gli interventi a favore dell’ex segretario sono la maggioranza. Martina avverte: «Qui si tratta di ascoltare la base! Renzi o non Renzi! Può avere sbagliato nell’esternazione del suo pensiero in tv invece che nella direzione del partito, ma la base la pensa come lui. Attenzione, perché un governo con il M5S rischia di estinguere una volta per tutte il Pd - aggiunge -. Teniamoci il 20% per ora e ripartiamo con un rinnovamento da dentro, ascoltando innanzitutto i problemi della gente comune. È lì la chiave di volta!». Giusy ricorda che l’ex premier, oggi senatore Dem, «è da 5 anni che cerca di cambiare l’Italia ma tutte le volte che ha cercato di fare qualcosa è stato boicottato dai suoi stessi compagni di partito». Ancora una firma femminile, Ada: «Carissimo Martina - scrive - a me sembra che tu per primo sia andato oltre, e di parecchio pure, al mandato che ti era stato dalla precedente Direzione che, a grandissima maggioranza (solo 7 astenuti) aveva chiaramente detto no ad un governo M5S-P, o mi sbaglio?». Giacomo è un po’ sulla stessa linea: «Da iscritto al Pd concordo pienamente con quanto ha detto ieri sera Renzi da Fazio - confida -. Come non ho condiviso alcune dichiarazioni di apertura ai 5S, dopo la consultazione con Fico da parte di esponenti Dem». Mentre il dibattito esplode sul web, è iniziato il conto alla rovescia per la Direzione del partito di giovedì. Sulla carta Renzi può contare su 117 voti su 209. Le dichiarazioni della vigilia fanno pensare che i leader delle altre correnti siano comunque tentati di andare alla conta. Lo strappo potrebbe essere dietro l’angolo.

