A Palazzo Ruspoli le opere di Kerstin Brätsch, tra pittura e artigianato

Kerstin Brätsch, Towards an alphabet_Dino Rune, 2018

La contaminazione tra il linguaggio della pittura e quello dell’artigianato, chiave di lettura dell’opera di Kerstin Brätsch, interprete dell’arte visuale, fa tappa a Roma, nella cornice di Palazzo Ruspoli, antica residenza dei Bonaparte nel cuore della capitale. Pillole e occasioni di arte contemporanea che calano in in uno dei posti di Roma che più raccontano il passato di questa città. La Fondazione Memmo ha presentato questa mattina Kerstin Brätsch – “Ruine” e KAYA – “Kovo”. Due esposizioni che si sviluppano in due distinte sezioni (la Casa e la Stalla). Nella Casa, spazio principale della Fondazione, Ruine presenta la pratica individuale di Kerstin Brätsch; KOVO occupa invece lo spazio più raccolto della Stalla e propone il lavoro di KAYA, il progetto nato dalla collaborazione tra Brätsch e lo scultore Debo Eilers. Le due esposizioni apriranno domani al pubblico.

Le “rovine” di Brätsch

L’espressione tedesca Ruine – ruin in inglese, rovina in italiano – mette in evidenza la volontà ormai consolidata di Brätsch di espandere e destabilizzare il linguaggio pittorico. Un approccio che comporta continue collaborazioni con artigiani, allo scopo di interrogare e mettere in crisi la nozione di soggettività storicamente attribuita alla figura del pittore. Un corpo inedito di marbling paintings (PSYCHOPOMPO) della serie in corso Unstable Talismanic Rendering, realizzata con Dirk Lange maestro tedesco della marmorizzazione, è esposto al fianco di nuovi lavori in stuccomarmo creati in collaborazione con l’artigiano romano Walter Cipriani, avviata due anni fa. Lo stuccomarmo è una tecnica che l’artista tedesca ha sperimentato per la prima volta in vista dell’esposizione romana. «Risale al tardo Medioevo - spiega il curatore delle esposizioni Francesco Stocchi -. Verso la fine del XIII secolo si verificò una penuria di marmi. Un anonimo artigiano creò questo materiale mischiando colla di coniglio, gesso e acqua».

L’immagine di una rovina catturata in bilico tra decadenza e ricostruzione

L’allestimento degli spazi e delle opere restituisce la suggestione di un sito antico, una rovina catturata in bilico tra decadenza e ricostruzione. Nei marbling paintings Brätsch fa gocciolare inchiostri e solventi su una superficie liquida per creare un motivo, che successivamente si deposita su di un foglio di carta. Il lavoro è il risultato di una collaborazione a quattro mani – quelle dell’artigiano e quelle dell’artista – ma che impiega anche la forza di gravità, la repulsione, l’adesione. Gli elementi non strettamente legati all’intervento dell’uomo lavorano ora a favore, ora contro le scelte dell’artista, offuscandone gli istinti. Ciascuna marmorizzazione, creata appositamente per Ruine, funziona come un talismano, una macro-proiezione sulla meccanica dell’ignoto.

Uno sguardo sulla soggettività della pittura, fenomeno non lineare

Il secondo corpus di lavori di Brätsch prende in considerazione l’uso dello stucco (scagliola), una forma di intonaco importata nel XVI secolo dalla Baviera come tecnica imitativa del marmo e di altre pietre rare. È un trattamento che unifica ed estende la logica della materia stabilita nelle precedenti serie, in particolare le antiche vetrerie che contengono porzioni di pietre d’agata, e le marmorizzazioni che imitano i fenomeni geologici miasmatici. Le lastre di pietra artificiale di Brätsch restituiscono l’apparenza degli oggetti che imitano, ottenendo un effetto di mimetismo marmoreo. Questa inversione temporale riflette l’indagine di Brätsch sulla soggettività della pittura, intesa come fenomeno composito e non lineare. La produzione degli stucchi, tuttavia, è in apparente contrasto con il processo creativo che caratterizza i marbling paintings – che prevedono il gocciolamento, l’intervento del caso e il flusso acquoso – presentandosi come un processo resistente e scultoreo, in cui la modellazione a mano sostituisce il segno fluido del pennello. Lo stucco pertanto potrebbe essere letto come una goccia marmorizzata, materializzata e appiattita.

KAYA, il progetto collaborativo di Brätsch e Debo Eilers

Nel 2010 dalla collaborazione tra Brätsch e Debo Eilers, quindi tra una pittrice e uno scultore, è nato il collettivo KAYA. In quella che una volta era la stalla del palazzo sono esposti dipinti per metà umani, che evocano spettri di animismo e fantascienza. Nell’oscurità della caverna, sotto il bagliore delle lampade, il duo celebra un rito di evocazione, sfuggendo alla condizione umana e sfociando nella barbarie, in un regno animale fatto di rituali e trasgressioni.

Ruine dell’artista Kerstin Brätsch e KOVO, la personale del collettivo KAYA (Kerstin Brätsch e Debo Eilers), a cura di Francesco Stocchi, dal 4 maggio all’11 novembre 2018, Roma, Fondazione Memmo Via Fontanella Borghese 56/b)

