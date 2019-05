Pd, il caso delle «liste» di favorevoli all’intesa con i Cinque stelle

Niente «conte interne» alla Direzione di domani. Lo «stallo» politico è «frutto dell'irresponsabilità» di M5s e centrodestra. Sì al confronto, ma niente fiducia «a un governo guidato da Salvini o Di Maio». Sono questi i tre punti di un breve documento redatto dai renziani sui quali da ieri è partita una raccolta di firme tra i parlamentari e i membri della Direzione del Pd. Le firme raccolte sarebbero quelle di 77 deputati su 105 e 39 senatori su 52. Tra i firmatari anche i capigruppo Delrio e Marcucci, ma secondo fonti Dem starebbero arrivando sottoscrizioni non solo di area renziana.

Giallo su liste online su senzadime.it

«Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, c'è qualcosa di profondo che non va». Così su Twitter Dario Franceschini scrive rimandando al sito senzadime.it (nome ispirato all'hashtag lanciato dai renziani contrari all'accordo con Di Maio), sul quale in mattinata erano apparse le liste di componenti della direzione favorevoli e contrari alla trattativa sul governo con il M5s. Nomi che poi sono spariti. «Alcuni esponenti del Pd hanno chiesto di chiudere questo sito che si limita a riportare opinioni espresse pubblicamente, con i riferimenti e i link ai tweet e alle dichiarazioni» si legge in un post apparso sul sito. Che spiega come l'elenco «era ispirato a un principio di trasparenza democratica» e che «non intendeva dividere il Partito, ma informare gli elettori». «Su ogni nome adesso troverete un "omissis", vista l'intenzione dei diretti interessati a non mostrare la propria linea politica in forma aggregata», conclude il post.

Guerini: tentativo di «pacificazione»

È un tentativo di «pacificazione», spiega il coordinatore nazionale Lorenzo Guerini, autore del documento di mediazione che potrà essere discusso e modificato prima di una sua eventuale votazione in Direzione nazionale. Anche se altre fonti riferiscono che tutte le componenti del partito che non fanno capo a Renzi chiederanno domani in Direzione un voto sul mandato del reggente Maurizio Martina fino all'Assemblea nazionale.

«Tre punti che ci uniscono in modo forte»

«Siamo parlamentari eletti con il Pd membri della Direzione - esordisce il documento - Proveniamo da storie e percorsi diversi. Non sappiamo se il prossimo congresso ci vedrà sulle stesse posizioni o se, del tutto legittimamente, sosterremo candidati diversi. Pensiamo tuttavia che tre punti chiave ci uniscano in modo forte».

«Niente conte, confronto a partire da esito del voto»

Innanzitutto i parlamentari fanno chiarezza sul rifiuto di "conte interne" in Direzione, approccio ritenuto «dannoso», mentre «è più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia». In seconda battuta, i firmatari sottolineano come «lo stallo creato dal voto del 4 marzo sia frutto dell'irresponsabilità del Centrodestra e del Movimento Cinque Stelle che con la loro campagna elettorale permanente hanno messo e stanno continuando a mettere in difficoltà il nostro Paese». Terzo punto, le regole del confronto: «Crediamo - scrivono i parlamentari - che il Pd debba essere pronto a confrontarsi con tutti, ma partendo dal rispetto dell'esito del voto: per questo non voteremo la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio. Significherebbe infatti venire meno al mandato degli elettori democratici. È utile invece impegnarci a un lavoro comune, insieme a tutte le altre forze politiche, per riscrivere insieme le regole del nostro sistema politico-istituzionale».

Renzi: spero unità, non usino pretesti per rompere

Il documento di Guerini in vista della riunione è una iniziativa che mira all'unità del partito: spero non vogliano cogliere pretesti per rompere. È il senso del ragionamento che, a quanto si apprende da più di un presente, ha fatto Matteo Renzi ad alcuni senatori con cui si è trattenuto al termine dell'assemblea del gruppo. L'ex segretario, che su un governo con M5s ha ribadito l'opinione espressa domenica in tv, si è augurato - a quanto viene riferito - che domani la

Direzione si chiuda in maniera unitaria, senza strappi.

Franceschini: fiducia a Martina premessa per unità

«Sì, ho letto che Renzi spera nell'unità del partito domani in Direzione. Anch'io, ovviamente» è la postilla di Dario Franceschini interpellato a Montecitorio sulle dichiarazioni attribuite a Matteo Renzi. «L'unità si può costruire facilmente, anche passando dalla chiarezza di un confronto politico, ma partendo da un voto esplicito di fiducia della Direzione al segretario reggente. E sono certo che Renzi, che ha a cuore come tutti noi l'unità del Pd, sarà il primo a votare la fiducia al suo ex vicesegretario».

