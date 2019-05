Pesa la crisi politica, grave stare fermi un intero anno

Se pur incoraggiante e anche leggermente al di sopra delle aspettative, l’incremento dello 0,3% del Pil nel primo trimestre dell’anno certificato dall’Istat, non induce ad abbassare la guardia e richiede che nel perdurante stallo politico del dopo voto si giunga al più presto alla formazione di un Governo in grado, quanto meno, di consolidare il risultato fin qui raggiunto. Una variazione acquisita dello 0,8% e un tendenziale dell’1,4% (il governo nel Def prevede l’1,5%), non mette del tutto al riparo la nostra economia dai rischi evidenziati dal Fmi per l’economia mondiale, a causa soprattutto del rischio dazi. Al momento – come ha rilevato l’Ufficio parlamentare di Bilancio nella Nota sulla congiuntura di aprile – non vi sono sintomi evidenti di un’inversione di tendenza. L’incertezza che continua a caratterizzare l’attuale congiuntura politica non ha in sostanza prodotto finora conseguenze significative. Difficile ipotizzare quando si potrà verificare la poco auspicabile inversione delle aspettative.

Per ora siamo in situazione di sospensione, che domani la Commissione Ue certificherà, ma non vi sarà alcuna richiesta di interventi aggiuntivi sul fronte dei conti pubblici. Se ne riparlerà in autunno, con un punto interrogativo che riguarda l’intenzione, manifestata da tutti i partiti, di evitare che dal prossimo anno scatti l’aumento di Iva e accise per 15,4 miliardi. Si potrà provare a finanziare in parte o in tutto l’operazione in deficit (il nuovo target 2018 è lo 0,8%).

Con quali certezze sull’esito della trattativa da avviare non appena si sarà insediato il nuovo governo? Un conto è prendere tempo, in considerazione della complessa fase politica che sta vivendo il nostro paese, un conto è aprire fin d’ora la porta a nuova flessibilità. Se così non sarà, la prossima manovra di Bilancio – qualora si decida appunto di neutralizzare le clausole di salvaguardia – dovrà incaricarsi prima di tutto di individuare risorse compensative di pari entità. E la strada passerebbe in via obbligatoria attraverso interventi sulla spesa, come conferma implicitamente lo stesso Salvini («Abbiamo le misure per evitare l’aumento dell’Iva senza aumentare le tasse»).

Scommessa non da poco per qualsivoglia maggioranza e governo, soprattutto se dietro l'angolo di questa lunga stagione di incertezza politica ci fossero già in autunno - o più probabilmente nella primavera del prossimo anno - nuove elezioni. Che dire poi del reiterato annuncio di Matteo Salvini a proposito dell’abolizione della legge Fornero? Sentiero nuovamente molto stretto, dunque. Del resto, l’Istat conferma che la «lieve decelerazione» dell’economia emersa nel periodo più recente determina al momento «un contenuto ridimensionamento del tasso di crescita tendenziale» che passa dall’1,6% dell'ultimo trimestre 2017 all’1,4 per cento. Il livello attuale di incremento del Pil, comunque al di sotto della media Ue, risente di fattori strutturali che non sono stati rimossi, e che potrebbero riemergere con forza nel momento in cui il rallentamento del ciclo internazionale si facesse più marcato. È il compito appunto del prossimo governo, ammesso che abbia un respiro temporale adeguato per farvi fronte.

