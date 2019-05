Strage sulle Alpi, il sopravvissuto: «La guida ha commesso due errori gravi»

«Sono stati commessi due errori: non tener conto del meteo e non avere idea di quanto fosse lunga l' escursione». Tommaso Piccioli, architetto milanese sopravvissuto all'incidente sulle Alpi, costato la vita ad altri sei scialpinisti, ricostruisce tutto quello che è successo e indica quelle che, a suo dire, sono state le mancanze causa della sciagura. Quel tratto sulla Haute Route era stato «un ripiego, deciso la sera prima, proprio per le avverse condizioni meteo. Dovevamo andare in un rifugio in Italia, abbiamo optato per le Cabane des Vignettees, per accorciare il percorso complessivo», ricostruisce ora.

Piccioli racconta che «più volte avevano anche sbagliato strada, seguivamo una traccia che avevo io sul gps; la guida aveva un telefono satellitare che non funzionava. All'inizio la traccia del mio gps andava bene, poi ad un certo punto non era più seguibile, perché c' erano precipizi, ma non bisognava ridursi a seguire una traccia», si sfoga il superstite in queste ore in cui lo shock per l'esperienza vissuta e il dolore per la perdita di cari amici è ancora forte.

La sua convinzione è che la guida, Mario Castiglioni, una guida esperta, «non avesse mai fatto quel tratto. Mi pare che me l'abbia detto esplicitamente, ma era evidente che non l'avesse mai fatta: era impossibile fare quell'escursione con quel tempo», accusa. E aggiunge un ultimo rammarico: «se avessimo avuto il localizzatore satellitare per chiedere soccorsi, tutti si sarebbero mossi alle 20 di domenica, non il giorno dopo. La guida non aveva il beacon».

Impossibile ora avere la versione anche della guida, che è tra le vittime. Morto, quasi sicuramente, in un ultimo disperato tentativo di raggiungere da solo il rifugio e chiedere soccorsi. «Era a 550 metri, ma in linea d'aria, dall'altra parte del ghiacciaio ed era molto difficile, impossibile in quelle condizioni e poi era buio», racconta ora Piccioli. Che confessa di aver avuto «più volte la tentazione di lasciarsi andare, di dormire, poi sono riuscito a non farlo, pensando ai miei cari. Dicevo agli altri di non dormire, ma sapevo che stavano morendo».

