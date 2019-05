Un Paese che invecchia velocemente sotto la spinta dei baby boomers

Il driver principale dell’invecchiamento della popolazione italiana e del conseguente calo delle nascite è ben noto: sono gli oltre 15 milioni di italiani nati tra il 1961 e il 1976, le famose 16 coorti dei baby boomers che rappresentano circa il 25% del totale dei residenti. Sono le generazioni più numerose, arrivate in anni in cui si registravano oltre un milioni di nascite l'anno (il picco fu nel 1964), generazioni rimaste tra le più popolose tra il centinaio di coorti che compone la struttura della nostra popolazione. Ebbene il loro progressivo passaggio dall'età matura alla senilità o, se si vuol girarla in termini economici, da lavoratore senior a pensionati, sta determinando la grande trasformazione demografica che gli analisti fotografano anno dopo anno.

Una transizione con una spinta e un'intensità enormi e che ci porterà tra pochissimo, nel 2045-2050, a vivere in un Paese nel quale gli over 65enni saranno il 34% dei residenti, più di uno su tre, e dove il tasso di dipendenza degli anziani, ovvero il rapporto tra over 65enni e residenti in età di lavoro (15-64) sarà raddoppiato. Su questi scenari demografici, che ora Istat aggiorna di anno in anno con le sue simulazioni probabilistico-stocastiche, i margini di confidenza sono altissimi. Se alla probabilità che la popolazione italiana aumenti anziché diminuire da qui al 2065 vengono attribuiti appena 9 punti percentuali (il che significa che la probabilità che invece cali, come da previsione, è invece del 91%), sull'invecchiamento in atto la certezza è pressoché assoluta.

Scrive Istat nel report sul futuro demografico del Paese, realizzato partendo dalla popolazione al 1° gennaio 2017, che l'età media passerà dagli attuali 44,9 a oltre 50 anni nel 2065. Considerando che l’intervallo di confidenza finale varia tra 47,9 e 52,7 anni, il processo di invecchiamento della popolazione è da ritenersi “certo e intenso”. Anche la sopravvivenza, prevista in aumento, conferma lo scenario di invecchiamento veloce in corso. Entro il 2065 la vita media crescerebbe di oltre cinque anni per entrambi i generi, giungendo a 86,1 anni e 90,2 anni, rispettivamente per uomini e donne (80,6 e 85 anni nel 2016).

L'incertezza associata assegna limiti di confidenza compresi tra 84,1 e 88,2 anni per gli uomini e tra 87,9 e 92,7 anni per le donne. Insomma, viaggiamo verso un società più anziana e longeva. Una dinamica nota da anni ma che vale la pena rilanciare ad ogni aggiornamento come un allarme ai policy makers che pensano di smontare le riforme previdenziali del passato (magari abbassato l'età di pensionamento!) senza curarsi del fatto che tra pochissimi anni serviranno nuove e maggiori spese per la protezione sociale di anziani più numerosi e bisognosi di cura.



Le previsioni pubblicate da Istat contengono un'altra novità: un'ipotesi di rialzo del saldo migratorio da circa 150mila unità l'anno del 2017 a circa 165mila di quest'anno. Nei prossimi anni avremmo emigrazioni per 145-150mila l'anno e arrivi per 300-350mila. Nel lungo periodo, da qui al 2065, 6,6 milioni di partenze a fronte di 14,6 milioni di arrivi, in termini cumulati. Anche questa è una dinamica cruciale da considerare, tenendo conto però del fatto che, sulle migrazioni dall'estero, gli scenari probabilistici sono molto più ballerini (basta una guerra a far saltare un trend di breve). Una dinamica molto meno importante dell’invecchiamento in atto.

© Riproduzione riservata