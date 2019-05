Salvini: governo con M5S fino a dicembre. Ma no ai tecnici

«Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene». Questa la posizione che Matteo Salvini prenderà dinanzi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle consultazioni di lunedì, come anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del prossimo governo «entro dicembre».

Poche cose in un eventuale programma, «da fare in fretta e bene». Ovvero «una legge elettorale che mandi al governo chi prende un voto in più, come le regionali, bloccare Iva e accise rispettando parametri europei, andare a Bruxelles a dire che prima viene l'interesse nazionale, iniziando a respingere il nuovo bilancio Ue». Ma dove serpeggia scetticismo per la riuscita dell’appello in extremis ai Cinque Stelle è proprio nel centrodestra, almeno (esplicitamente) nell’altro azionista di maggioranza del fronte. Tra gli azzurri il ritorno alle urne in tempi non larghissimi sembra essere diventata la possibilità più concreta. Più “aperturista” l’atteggiamento di Fratelli d'Italia che con Giorgia Meloni si dice «non ostile» al fatto che il M5S appoggi un esecutivo di centrodestra. Nel fine settimana la coalizione farà il punto in un vertice, come ormai prassi prima di salire al Colle.

No a prorogatio di Gentiloni, altro governo in carica

«Dove c'è Renzi, non ci sono io» è comunque un concetto messo in chiara evidenza nelle parole di Salvini. E non è nemmeno pensabile una prorogatio dell’esecutivo Gentiloni. «No, mi rifiuto di mandare Alfano al Consiglio europeo di giugno, ci sarà un altro governo in carica» risponde in conferenza stampa in via Bellerio il capo del Carroccio. E comunque, taglia corto, «sui giornali sto leggendo di nomi di candidati premier a cui io dico di no: non appoggerò mai governi guidati da dame di compagnia della Commissione europea».

Referendum? Meglio respingere il bilancio Ue

Anche la sortita di Beppe Grillo vede Lega e pentastellati su sponde fatalmente lontane. Il referendum sull'euro «potrebbe essere un interessante dibattito filosofico per i prossimi anni, ma ci sono urgenze da affrontare» tra cui le cluasole sull’Iva per Salvini. In campo europeo l'Italia deve fare «cose concrete» a cominciare da una scelta che s’impone per Palazzo Chigi perché «la bozza di bilancio Ue va respinta in toto».

