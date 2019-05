M5s, Di Maio «riflette» sulla proposta last minute di Salvini

Il confronto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è ancora in corso. Nonostante entrambi sfoggino in pubblico parole d’ordine da campagna elettorale, il leader del centrodestra e il suo omologo del M5S restano in contatto. Anche in queste ore. La chance per un accordo di governo è minima ma dai pentastellati filtra che stanno «valutando» se aprire alla proposta di Salvini per un governo di «6 mesi», che eviti l’esercizio provvisorio e quindi l’aumento automatico dell’Iva e per modificare la legge elettorale resuscitando il premio di maggioranza. Tutto si deciderà nelle prossime ore, prima della salita al Quirinale domani per il terzo (e presumibilmente ultimo) giro di consultazioni.

Il Capo dello Stato non intende aspettare oltre: se dai colloqui non emergerà il superamento dello stallo, Sergio Mattarella procederà autonomamente e affiderà già martedì l’incarico per la formazione del Governo a una personalità «terza», «inattaccabile» . È il cosiddetto Governo di tregua, l’ultimo tentativo per evitare che la barca affondi, che si vada all’esercizio provvisorio e che l’Italia in un momento cruciale in cui a Bruxelles si deciderà il futuro assetto della Ue resti muta. Salvini e Di Maio hanno però già detto che non sono disponibili a sostenere esecutivi non politici. Il segretario del Carroccio è tornato a tuonare contro la Ue al grido «mai schiavi dell’Europa», mentre il grillino Nicola Morra parla di «avvoltoi della Troika» che volano sui cieli di Roma. Per Lega e M5S vale la massima simul stabunt simul cadent, che in questo caso significa entrambi o al Governo o all’opposizione.

Ma senza Lega e M5S la maggioranza parlamentare non c’è. E senza fiducia il governo di tregua si trasformerebbe rapidamente in un governo balneare, cioè in un esecutivo che avrà solo il compito di portare il Paese alle urne, presumibilmente tra fine settembre e i primi di ottobre, visto che prima è pressoché impossibile. La data del 24 giugno suggerita dal M5S è infatti per il Colle impraticabile, considerando i termini imposti dalla legge per il voto degli italiani all’Estero. Si potrebbe votare in estate, a luglio, ma così facendo è molto alto il rischio di aumentare il partito dell’astensione.

Di Maio oggi, ospite di Lucia Annunziata a «Mezz’ora in più », anticiperà la posizione che i pentastellati porteranno al Colle. Vito Crimi, fedelissimo a Di Maio e Casaleggio ieri ha confermato che la «valutazione» sulla proposta del leader della Lega è ancora in corso e che allo stato ci sono «il 50% di possibilità di un nuovo confronto Di Maio- Salvini la prossima settimana» e altrettante per un rapido ritorno al voto. Il nodo è sempre lo stesso: la presenza nell’eventuale maggioranza di Governo di Fi, il partito di Silvio Berlusconi. «Ci sediamo ad un tavolo e discutiamo di temi per cittadini, ma discutono Di Maio e Salvini. Punto. Senza terzi incomodi», insiste Crimi.

Stasera a Roma si terrà inanto a Palazzo Grazioli vertice tra Salvini, Berlusconi e Giorgia Meloni, per decidere la posizione che il centrodestra porterà domani al Quirinale. Da Fi la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini avverte che «è giunta l’ora delle responsabilità». Berlusconi non vuole le elezioni ma non può neppure permettersi di smarcarsi da Salvini che è già in campagna elettorale. In attesa di conoscere la risposta definitiva del M5S, Salvini attacca Paolo Gentiloni sull’immigrazione: «Ha bisogno di un medico!», ha ironizzato con riferimento alle parole del premier sulla necessità di immigrati in Italia ma attraverso flussi «regolari».

Un attacco che però è anche una conferma indiretta dell’appeal che il premier, secondo tutti i sondaggi, continua ad avere presso l’opinione pubblica. Oggi Gentiloni sarà intervistato da Fabio Fazio. Il premier siederà sulla stessa poltrona da cui una settimana fa Matteo Renzi ha bruciato la possibilità di un’intesa tra Pd e M5S. Improbabile che Gentiloni si faccia trascinare nella guerra tra renziani e antirenziani. Piuttosto sfrutterà l’occasione per rivendicare i risultati del suo governo in vista dell’ultimo Consiglio dei ministri di martedì.

