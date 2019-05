Due autobus in fiamme a Roma, paura per i passeggeri

Due autobus di linea hanno preso fuoco a distanza di poche ore a Roma, prima in pieno centro e poi in periferia. È polemica sullo stato dei mezzi pubblici nella Capitale. In mattinata, un bus della linea 63 è andato a fuoco nella centralissima via del Tritone per un corto circuito. Momenti di panico fra i passeggeri, una passante è rimasta lievemente ustionata. Danneggiato anche un negozio. Nel primo pomeriggio un altro autobus è andato a fuoco in periferia, in via di Castel Porziano. L’Atac ha avviato indagini interne. Le opposizioni attaccano la giunta Raggi sul trasporto pubblico «allo sbando». Sos sindacati: «Mezzi vecchi, un caso al mese».

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’incendio del bus a via del Tritone. Gli inquirenti al momento ipotizzano il reato di delitto colposo di danno in tema di incolumità pubblica. A piazzale Clodio si attende una prima informativa dei vigili del fuoco su quanto avvenuto. Non è escluso che l’indagine possa essere allargata anche ad altri episodi di bus dell’Atac andati a fuoco avvenuti negli scorsi mesi.

I negozianti: « Abbiamo pensato a una bomba»

«Erano le 10.25, avevo appena guardato l'ora, e stavo andando in negozio. Ho sentito un boato fortissimo e la prima cosa che ho pensato è che si trattasse di una bomba. Poi ho visto il fumo, tantissimo, e le fiamme che partivano dall'autobus», ha spiegato un esercente di Altariva, negozio di scarpe su via del Tritone, a due passi dal bus che è andato in fiamme stamani. «Per fortuna non è successo niente - aggiunge - ma abbiamo avuto paura di un attentato». Anche i dipendenti della profumeria Sephora, sempre su via del Tritone, hanno udito il forte boato mentre si trovavano in negozio: «Abbiamo pensato a una bomba, il rumore è stato molto forte». Anche da Luisa Spagnoli le dipendenti hannopensato tutte a una bomba: «Abbiamo avuto paura, poi siamo

uscite dal negozio e abbiamo visto l'autobus in fiamme».

Il mezzo in fiamme a via del Tritone aveva 15 anni

L'assessora alla mobilità di Roma Linda Meleo, parlando del bus andato a

fuoco in via del Tritone, ha detto che si tratta di un mezzo «del 2003 e questo

significa che è stato acquistato quando era sindaco Veltroni, ha 15 anni. È molto importante procedere con quanto stiamo facendo, cioè rinnovare il parco bus di Atac». L’assessora ha dichiarato che negli ultimi due anni sono stati messi su strada 200 nuovi autobus e sono state «stanziate risorse per 170 milioni che equivalgono all'acquisto di 600 nuovi bus. Obiettivo è svecchiare questo

parco bus che oggi ha una età media di 12 anni». L'azienda sta per pubblicare una gara «proprio per l'implementazione e l'ammodernamento dei sistemi anti-incendio, in modo che anche su bus di questa età si possa minimizzare il rischio di questi episodi».

