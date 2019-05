Venezia vieta per tre anni nuove aperture di “take away”

Una delibera «che dispone alcune prime misure per limitare l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia». Pochi giorni dopo la discussa sperimentazione sui tornelli per frenare – in occasione del ponte del primo maggio – l'assalto alla città già sperimentato più di una volta (a cominciare dal Carnevale), Venezia torna a discutere di come conciliare turismo e qualità della vita.

Il Consiglio comunale, su proposta dell'assessore al Commercio e Attività produttive Francesca Da Villa, ha approvato pochi giorni fa il provvedimento che vieta «nuove aperture di attività di vendita e di produzione di prodotti alimentari destinati all'asporto e al consumo su pubblica via - escluse le gelaterie artigianali - nella Città antica e nelle isole». Il divieto – fa sapere il Comune - non riguarda la Municipalità Lido-Pellestrina, «dove il flusso turistico è meno impattante sulla cittadinanza, né le nuove attività il cui iter di apertura era già avviato alla data di approvazione della delibera».

«Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 222/2016 – dichiara l'assessore Da Villa – ci è stata data la possibilità, attraverso l'approvazione di una specifica Intesa con la Regione e sentito il Ministero per i Beni e le Attività culturali e le Associazioni di categoria, di intervenire sulla disciplina delle attività economiche, mitigando alcuni effetti negativi che le liberalizzazioni, succedutesi negli ultimi decenni, hanno provocato nei centri storici. È evidente – prosegue Da Villa - che, in alcuni casi, questo processo di liberalizzazione si è posto spesso in contrasto con la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico della nostra città antica, in considerazione soprattutto della costante crescita dei flussi turistici che tende a far perdere al cuore della città lagunare la sua autentica identità. In particolare, il proliferare di attività di vendita e consumo del cosiddetto “food take away” ha visto un abbassamento dello standard di qualità del prodotto e favorisce una percezione negativa non solo al residente, ma anche al visitatore. La Giunta ha ritenuto quindi necessario, partendo dalla mozione presentata sullo stesso argomento dal consigliere Paolo Pellegrini, avviare un percorso di ascolto delle associazioni di categoria e, acquisiti i pareri delle Municipalità coinvolte, vietare l'apertura di nuove attività di questo tipo».

Per quanto riguarda le attività già esistenti, la delibera dà mandato alla Direzione Servizi al cittadino e imprese «di procedere, in collaborazione con gli uffici comunali e gli Enti competenti, al riordino delle discipline e regolamenti afferenti alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione, coinvolgendo le Associazioni di categoria e gli altri portatori di interessi e sensibilizzando sui rischi legati al decadimento dell'impatto estetico/visivo della rete commerciale rispetto al contesto urbano».

Prosegue intanto l'attività per “educare” chi arriva in città a evitare comportamenti poco rispettosi (con la campagna #EnjoyRespectVenice via social), ma anche per gestire altri generi di invasioni che poco hanno a che fare con i viaggiatori. Da ieri è partita la raccolta dei rifiuti porta a porta anche nel sestiere di Castello, il più grande di Venezia. «I risultati positivi di queste nuove modalità di raccolta – spiega l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano De Martin – sono stati evidenti fin dall'inizio. Basti pensare che da quando è iniziata la raccolta porta a porta, nell'ottobre del 2016 nel sestiere di Dorsoduro, le richieste di deratizzazione e la percentuale dei rifiuti abbandonati sono diminuite del 30% e il numero dei gabbiani è sceso addirittura del 60%».



