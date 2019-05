Giro, al Gran Sasso prima la maglia rosa. Aru e Froome in difficoltà

ll Gran Sasso, dall'alto dei suoi 2135 metri, emette la sua inequivocabile sentenza: al momento non c'è storia. Il più forte è la maglia rosa, Simon Yates. Ha un'altra marcia, un altro motore. Un altro passo.

Il britannico, con la facilità dei predestinati, precede tutti nel lungo sprint in salita a Campo Imperatore. Il suo guizzo, a circa 100 metri dal traguardo, non dà scampo al francese Pinot (secondo) e al compagno Chaves (terzo) cui questa volta non concede di condividere il successo.



Domenico Pozzovivo, primo degli italiani, si deve accontentare della quarta posizione. Un po' ingenuo il lucano, scattato troppo presto e ripreso poco prima del traguardo dal più scafato Yates. E' in forma, Pozzovivo. Prima o poi un tappa la vince.



Fa freddo, tira vento, con tanta neve ai lati della strada che s'arrampica verso Campo Imperatore. Nuvoloni scuri. E' dura, molto dura. Il traguardo sembra un punto lontano. Ma a patirlo di più, questo vento contrario, sono quei due che, alla partenza di Gerusalemme, erano dati tra i favoriti della corsa. Uno è Chris Froome, il capitano dello squadrone Sky, che avrebbe dovuto eguagliare Eddy Merckx. Buonanotte.

Il britannico arriva con più di un minuto di ritardo dal gruppetto dei migliori. Un'altra tegola che s'aggiunge alle precedenti e lo fa scivolare in undicesima posizione in classifica generale con quasi 2 minuti e mezzo di ritardo.



L'altro che soffre, in affanno praticamente dall'inizio del Giro, è il nostro Fabio Abu. Anche per lui tira vento di tramontana. Alla fine si beca un minuto e 12“ che ,sommato al resto della spesa, fanno due minuti e 36”. Che sono tanti dopo tre arrivi in salita. Appena la strada diventa cattiva il sardo va in crisi. Apre la bocca, respira male e scivola indietro. Insomma, non tiene il ritmo dei big. Alla fine ha una faccia da cane bastonato. “Cosa mi è successo? Semplice, le gambe non girano come dovrebbero. Scendo con la funivia, almeno faccio prima…”.



Dire chi dei due sta meglio non è facile. Per Froome, vale almeno l'attenuante degli incidenti e della scalogna, forse suo principale avversario a questo Giro. Cade a Gerusalemme, si schianta nella salita di Montevergine. Per Froome ci vorrebbe una tappa supplementare a Lourdes, ma non è prevista. Anche in questa salita, come Aru, ha cominciato a perdere terreno dai migliori appena il gioco si è fatto duro. Lo hanno tirato su i suoi compagni. Un po' come fanno gli sherpa quando si portano in spalle gli alpinisti novizi. Insomma, per Froome è un Giro ad ostacoli. Recupererà più avanti? Alla Cronometro di Rovereto? Sulle Alpi? Sulle Dolomiti? Difficile dirlo. Il Giro è lungo, ma le premesse sono pessime.



Idem per Fabio Aru. Va bene non partire al massimo della condizione per arrivare l'ultima settimana al top. Ma qui siamo proprio indietro. E gli avversari non hanno nessuna intenzione di aspettarlo.

Oltre a Simon Yates ben saldo sul trono del Giro (“La maglia rosa? Certo che voglio portarla a Roma… l'ho sempre detto fin dal principio. Non mi nascondo. E ogni giorno che passa il traguardo è più vicino..”), bisogna fare attenzione a Tom Dumoulin.



Il vincitore del Giro 2017 è sempre sul pezzo. Anche questa volta, recuperando con il suo ritmo più regolare, perde pochissimo da Yates. Ora l'olandese è terzo in classifica a 38”. Finora si è difeso, ma alla cronometro di Rovereto darà un sacco di legnate a tutti. Insomma, Yates deve guardarsi soprattutto da lui.



Infine, due parole su Fausto Masnada, autore di una formidabile fuga di 222 chilometri. Con quel nome - Fausto - fa sognare tutti. Ma la favola non ha lieto fine. A tre chilometri Masnada viene risucchiato dai gruppo dei big ormai lanciato verso il traguardo di Campo Imperatore. Ci ha provato, Fausto. Un tentativo coraggioso in un Giro che ben poco concede agli eroi di un giorno. Questo è il ciclismo moderno, e ce ne dobbiamo fare una ragione.

© Riproduzione riservata