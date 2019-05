Contratto di governo, per la Lega mille gazebo nel weekend. Voto M5s online venerdì

Per conoscere l’orientamento degli elettori leghisti sul contratto di governo in via di ultimazione M5s-Lega bisognerà aspettare domenica sera. Quando chiuderanno i «gazebo» che il Carroccio si appresta ad allestire nel weekend in mille piazze d’Italia. Il M5s, invece, ha deciso di giocare di anticipo. E ha fissato per venerdì il voto sul programma, rivolto ai soli iscritti, sulla piattaforma online Rousseau. Una decisione che in qualche modo «depotenzia» l’analogo appuntamento nelle piazze reali (per non essere da meno rispetto ai leghisti) organizzato dal M5s per illustrare nel weekend il contratto di governo a militanti e sostenitori.

Lega, obiettivo mille gazebo

Nella Lega l’iniziativa è partita con l’appello urgente lunedì ai coordinatori regionali ad attivarsi fin da subito alla prenotazione delle piazze per i giorni di sabato 19 e domenica 20. Per i leghisti, si tratterà di una specie di referendum, con tanto di urna e scheda in ogni gazebo. «Non riusciremo a essere in tutti i Comuni d’Italia perché spesso per avere le necessarie autorizzazioni a volte serve tempo. Ma puntiamo ad allestire mille gazebo in mille piazze d’Italia, dal Nord al Sud - spiega Alessandro Pansa, responsabile organizzazione della Lega - tranne in Valle d’Aosta dove c’è silenzio elettorale e si vota per le regionali».

Mobilitati 4-5mila volontari

Prevista la mobilitazione di 4-5mila volontari. E in base alle disponibilità, i gazebo «dovrebbero restare aperti (ma l’orario è flesssibile) dalle 9 alle 18», con risultati attesi probabilmente «già domenica sera». Confermato il fatto che la consultazione sarà aperta a tutti i cittadini. Non sarà necessario esibire tessera della Lega o di un qualche partito di centrodestra. In stampa una brochure dove saranno illustrati i 10 punti essenziali del contratto, dall'eliminazione della legge Fornero al blocco degli sbarchi, dall'introduzione della flat tax alla rottamazione delle cartelle esattoriali, dal potenziamento delle risorse delle Forze del'Ordine alla garanzia della legittima difesa, dal salario minimo alla lotta agli sprechi nella pubblica amministrazione. E per finire la ridiscussione di tutti trattati Ue agli asili nido gratuiti e il ministero per i disabili.

M5s, voto su Rousseau venerdì, ai gazebo nel weekend

Anche il Movimento ha deciso di affiancare la piazza reale alla piazza virtuale. Ma è una consultazione che perde di peso alla luce dell’annuncio di Di Maio del voto domani sulla piattaforma Rousseau accessibile esclusivamente agli iscritti. Di certo, però, i Cinquestelle saranno presenti nel weekend in tutte le regioni con banchetti informativi sui punti del contratto di governo. In Campania l’organizzazione sembra in fase più avanzata. I presìdi sono già organizzati a Caserta, Benevento e Pomigliano (la città di Di Maio), oltre che in tutti i principali comuni in cui si voterà il 10 giugno, fra cui Torre del Greco, Castellammare, Afragola e Avellino. Vari banchetti anche a Napoli.

Di Maio a gazebo su contratto da Piemonte a Abruzzo

Tabella di marcia serrata per Luigi Di Maio, che visiterà alcuni dei presìdi Cinque stelle. Saranno Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo le quattro regioni che il leader del M5S, Luigi Di Maio, batterà a tappeto nel weekend dei banchetti del Movimento sul contratto di governo con la Lega. Secondo l'agenda dal M5S Di Maio sarà nella mattinata di sabato ai gazebo di Ivrea per poi avere alle 17 un incontro pubblico ad Imola e alle 21 un ulteriore evento in piazza ad Ancona. Domenica il capo politico M5S sarà invece alle 17 in piazza a Teramo e alle 21, ancora in piazza, a Silvi Marina, due città di una regione, l'Abruzzo, dove tra l’altro il prossimo autunno è previsto il voto per le regionali.

