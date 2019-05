I calcoli di Salvini e i sospetti del Cavaliere sul patto con Di Maio

Il nuovo strappo di ieri di Berlusconi, poi parzialmente recuperato, mostra tutte le ipocrisie della formula adottata dal centro-destra: e cioè che la coalizione regge anche se il leader - Salvini - diventa ministro di punta di un Governo politico fatto con gli “avversari”. In realtà ciò che ha spinto ad accettare questo schema un po’ falso e di facciata è solo dettato dalla paura del voto che hanno i parlamentari di Forza Italia. Così va letta la parziale marcia indietro del Cavaliere indotta dai suoi consiglieri che ancora temono si riapra la finestra delle urne.

In effetti, Salvini per tenere “buoni” gli alleati aveva spiegato la scelta di fare il Governo con Di Maio proprio nella chiave di allontanare le elezioni che avrebbero comportato per il partito del Cavaliere una perdita di seggi importante e pure l’accelerazione verso quel partito unico della destra di cui già si parla. Insomma, il patto con i grillini avrebbe portato vantaggi a lui ma anche alla coalizione in attesa di tornare alle urne di nuovo insieme e senza compromettere le alleanze territoriali che già esistono. Tra l’altro il leader leghista può facilmente imporre la sua linea e le sue convenienze visto che ancora ieri un sondaggio Ipsos lo dava in crescita al 25% con Forza Italia in calo. È vero che la coalizione nel complesso è quotata al 41% e potrebbe avere la vittoria in tasca ma questa tentazione delle urne subito sembra che Salvini l’abbia avuta fino a qualche giorno fa. Ancora lunedì e martedì era indeciso se puntare al Governo o al voto e si è visto quando è uscito dalle consultazioni del Quirinale esasperando le differenze tra lui e Di Maio e alzando la posta su immigrazione ed Europa.

Raccontano che anche alcuni dei suoi più ascoltati consiglieri non fossero favorevoli all’accordo con i 5 Stelle perché il Movimento è giudicato troppo eterogeneo, poco affidabile. E dunque partire per un’avventura con loro, quando ci potevano essere le urne con tutto il centro-destra, sarebbe stata la scelta più conveniente, in qualche modo pure più saggia. Invece il calcolo di Salvini, alla fine, è stato di prendere la strada del Governo subito, quello che aveva a portata di mano, piuttosto che puntare alle urne aprendo a un Esecutivo neutrale e rischioso per i tempi del voto.

Oggi però nel nervosismo di Berlusconi non c’è solo l’ostilità verso la scelta del Governo ma anche l’idea – che circola anche nella Lega con opinioni contrastanti – che questa alleanza grillo-leghista possa diventare strutturale sostituendo Forza Italia e la coalizione di centro-destra. Sembra sia un passaggio del contratto, quello in cui si dice che si affronteranno le elezioni amministrative ed europee da competitori ma comunque in modo corretto, ad aver acceso la spia rossa. E del resto questa spia è accesa da tempo. Anche nelle ultime tornate delle amministrative in più di una città, a Roma per esempio, quello tra Lega e Movimento sembrava un patto di desistenza se non di più.

Si vedrà cosa accadrà l’anno prossimo quando si voterà alle regionali e alle europee. Oggi a Strasburgo sono in gruppi diversi, Salvini con la Le Pen e i 5 Stelle con Farage e quindi, dopo Brexit, dovranno scegliere. Anche questo resta un punto di domanda per il Governo che si apprestano a varare e per la loro alleanza, se da congiunturale si trasformerà in strutturale.

© Riproduzione riservata