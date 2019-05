Roma, Fognini esce a testa alta con Nadal

Non riesce l’impresa all'azzurro Fabio Fognini contro lo spagnolo Rafa Nadal. Il maiorchino, numero 2 del mondo e prima testa di serie del tabellone di Roma, ha battuto l’azzurro con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in due ore e un quarto di gioco.

Si risveglia dunque dal sogno delle semifinali Fognini, numero 21 Atp. Il tennista ligure esce comunque a testa alta dopo aver disputato un buon torneo: con i successi su Gael Monfils e soprattutto su Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e sesta testa di serie e, infine, agli ottavi con un doppio 6-4 al tedesco Peter Gojowczyk, 53 della classifica mondiale. È il suo miglior risultato a Roma: in precedenza aveva raggiunto per due volte gli ottavi, nel 2015 e 2017. L'ultimo tennista italiano ad approdare tra i migliori 8 agli Internazionali d'Italia era stato Andreas Seppi nell'edizione 2012. Fognini ha perso per l'undicesima volta con Nadal (con tre vittorie).



«Mi fa piacere che Nadal dica che ha dovuto alzare il livello del suo tennis per battermi - dice Fognini - Con Nadal non parti mai favorito: lui è il numero uno del mondo sulla terra battuta. Ho messo il mio massimo impegno e vado via da Roma a testa alta». L'azzurro non perde l'occasione per prendersela per l’ennesima volta con l'organizzazione del torneo romano. «Se hanno fatto bene a farci giocare a mezzogiorno? Meglio che non commenti perché la mia risposta sarebbe negativa - dice Fognini - Posso solo dire che questa partita non andava giocata a mezzogiorno. Comunque non mi aspettavo un torneo così». In effetti Rafa non ha lesinato complimenti all'azzurro: «Nel primo set ho avuto l'opportunità del 4-1 ma Fognini ha giocato bene alcuni punti. Ha giocato aggressivo, un grande tennis. Poi il match è cambiato perché ho pensato che dovevo essere anche io più aggressivo nel mio modo di giocare. E così è stato».

L'azzurro è stato in partita soltanto per il primo set, quando è riuscito a rientrare dopo aver perso il servizio contro il tennista maiorchino. Sotto 3-1 e poi 4-1 su servizio di Nadal, l’italiano riesce a riportarsi sotto 4-2, interrompendo la serie di 3 game consecutivi del campione spagnolo. Nel settimo game il suo rilancio: gioca un tennis perfetto e va 4-3. Fognini rimonta fino al 4 pari e Nadal sembra sotto pressione. L'azzurro ne approfitta per strappare ancora il servizio al maiorchino e chiudere il primo set 6-4 in un'ora di gioco con cinque giochi consecutivi vinti.

Da quel momento però la partita cambia copione. Rafa sale in cattedra e non lascia più il controllo del match fino alla fine. Nadal si prende subito

una palla break e arriva in poco tempo al 3-0. Fognini tiene la battuta e lo stesso fa Nadal che vola 4-1. Fognini comincia ad essere assai falloso: Nadal strappa ancora il servizio all'italiano per il 5-1 e chiude 6-1 in 33 minuti.

Nel terzo set il copione è più o meno simile, malgrado il tennista di Arma di Taggia tenga il servizio in apertura. Nadal si riporta però in parità 1-1. L'azzurro sembra perdere la fiducia: perde 8 punti consecutivi sulla propria battuta e cede a zero il servizio: Nadal ottiene così il break del 2-1 e subito dopo sale 3-1. L’azzurro riesce a restare in partita tenendo il suo game di battuta e chiede l’intervento del fisioterapista, che gli applica una fasciatura al ginocchio sinistro: da quel punto Rafa non lascia più scampo. Va 4-2, poi 5-2 e chiude i giochi facilmente 6-2 dopo due ore e 15 minuti.

Fognini esce dunque a testa alta e per Rafa prosegue la corsa all’ottavo titolo di Roma, che gli potrebbe permettere di tornare in cima alla classifica Atp, al posto dell’eterno rivale Roger Federer. Per il tennista spagnolo ci sarà il vincente della sfida tra il giapponese Key Nishikori e il serbo Novak Djokovic, fino a un anno e mezzo fa numero uno del ranking.

