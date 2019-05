Nadal batte Djokovic e cerca l’ottavo successo a Roma

Rafa Nadal va in finale e cerca l'ottavo titolo al Foro Italico dove ha giocato ben dieci finali. Batte il rivale Nole Djokovic 7-6(4) 6-3 dopo una lotta di un'ora e 56 minuti. Rafa ha dimostrato di saper accelerare nei momenti cruciali della partita, mentre Djokovic ha saputo giocare in questa settimana romana un tennis di alto livello, anche se lontano dai fasti di quando era in cima alla classifica mondiale. Il serbo ha dovuto sempre rincorrere l'avversario spagnolo ed è riuscito a batterlo solo spingendo il suo tennis al limite psicofisico. Djokovic sta preparando comunque nel migliore dei modi il prossimo Roland Garros, sembra fiducioso su una sua ripresa, anche se da lunedì sarà fuori dai primi venti del mondo.

“Sono contento di questo torneo - spiega Djokovic - il supporto del pubblico è stato incredibile. Questo è il mio posto favorito per giocare a tennis. Rafa ha giocato meglio nei momenti importanti. E ha servito bene. Io non penso che ci sia stata così grande differenza e questa è una grande notizia per me. Rafa infatti è il numero uno sulla terra battuta ed è in grande forma. Penso che il livello del mio tennis è stato molto alto qui a Roma. Sono stato sfortunato, forse, nel tiebreak del primo set. Nel secondo set è stato più facile per lui, dopo il break, tenere il servizio”.

“Ho giocato con la giusta determinazione - dice Nadal - Sono stato aggressivo nei momenti cruciali del tiebreak. Oggi ho giocato contro uno dei migliori giocatori della storia di questo sport. E' sempre una sfida giocare contro Djokovic. Credo che sia sulla strada del pieno recupero: ha giocato un grande torneo. Se voglio tornare numero uno del mondo? Per me è importante vincere Roma. Io sto giocando per un titolo qui in questo torneo. Se torno numero uno bene, ma non è questa la mia principale aspirazione”.

Il tie break si era chiuso 7-4 in un'ora e 11 minuti di gioco, dopo che il maiorchino era stato rimontato sul break nel sesto game. Nel secondo set Nadal ha messo subito la freccia di sorpasso con un break nel terzo game (vinto a zero). Decisivo il settimo gioco: 4-3 e servizio Rafa. Djokovic ha provato a rientrare, ma il suo tentativo è stato velleitario. Ha perso ancora il servizio e Nadal ha chiuso 6-3 al secondo match point, con un preciso rovescio lungolinea. Nole ha dimostrato di essere sulla strada del recupero, ma non è ancora all'altezza di un tennista come Nadal.

Si trattava della sfida numero 51 tra i due. E' ora 26-25 il punteggio a favore di Djokovic anche se sulla terra rossa il bilancio è largamente a favore del tennista spagnolo: 19-7.

Ora Nadal aspetta il vincente della sfida Cilic-Zverev, in campo in serata. Dovesse vincere il torneo, Rafa riconquisterebbe il numero 1 del ranking Atp ai danni dell'eterno rivale Roger Federer, insieme all'8° trionfo a Roma. Tra Cilic e Zverev si tratta della sesta sfida: i precedenti dicono 4-1 per il tedesco, che ha perso solamente a Washington nel 2015. Unico precedente sulla terra nel 2017 a Madrid quando trionfò il tedesco.

