Giro d'Italia: Yates fa il tris in maglia rosa. Si stacca Froome, tracollo di Aru

Che meraviglia! Simon Yates, al traguardo di Sappada, rimette le cose a posto. E chiarisce chi comanda al Giro vincendo in solitaria la sua terza tappa dopo quelle di Campo Imperatore e Osimo. Una vittoria perentoria, quella della maglia rosa. Che non lascia margini di dubbio. E che arriva subito dopo quella di Froome sullo Zoncolan. Solo che questa volta, quando Yates scatta a 18 km dal traguardo, il keniano bianco scivola inesorabilmente indietro. Ha le batterie scariche dopo lo sforzo del giorno prima. E paga dazio arrivando con più di un minuto da Yates. Che ora, in classifica generale, ha 2' e 11”da Dumoulin e 2 minuti e mezzo da Pozzovivo, vera rivelazione in chiave tricolore di questo Giro.

Troppo forte la maglia rosa. Quando la prima volta apre il gas fa subito il vuoto. E poi, dopo aver realizzato che Fromme non ce la fa, Yates dà una seconda accelerata che taglia le gambe anche agli altri big. Tra questi c'è anche Tom Dumoulin, l'unico che nella cronometro di martedì, può ancora mettere i bastoni tra le ruote alla maglia rosa.



L'olandese, che non è uno scalatore, per non perdere di vista Yates sprona gli altri (Lopez, Pinot, Carapaz e Pozzovivo) a collaborare nei cambi. A dargli una mano, insomma. Ma l'accordo non si trova. Un po' come nella direzione del Pd: ognuno fa quello che gli pare. Vai o non vai? “Ma non ci penso nemmeno” risponde Lopez a Dumoulin mandandolo a quel paese. E tra i cinque litiganti gode Yates che arriva a Sappada con una quarantina di secondi di vantaggio sugli inseguitori. Lopez è secondo. Ma Dumoulin, col suo passo regolare, riesce ad acciuffare un terzo posto che gli permette di limitare i danni. Ora nella classifica generale l'olandese è secondo a 2 minuti e 11” dalla maglia rosa.



Che sono tanti e pochi allo stesso tempo. Infatti Yates alla fine è contento a metà: “Sì, certo, ho fatto qualcosa di grande. Ma devo capire quello che può ancora accadere. Ho un buon vantaggio però Dumoulin nella cronometro può ancora recuperare… Vorrei vincere il Giro, ma deve andare tutto bene…”.



Il britannico non è uno stupido. Sa di non avere rivali in salita, ma sa anche che l'olandese nella crono gli può rosicchiare quasi tutto il vantaggio. La fortuna di Yates è che ci sono ancora tre arrivi in quota dopo Rovereto. E quindi, se le cose vanno avanti così, Yates può riprendersi con gli interessi quello che perderà martedì. Una prova di 34,2 chilometri, molto tecnica e ondulata, che sembra fatta apposta per l'olandese, vero specialista quando scattano i secondi.



Ma bisogna vedere, essendo alla terza settimana, quanta benzina rimane nel serbatoio. Lo stesso Dumoulin, con la faccia stravolta, dice che il favorito alla vittoria finale è Yates. Ma qui siamo in piena pretattica, un po' come nei derby quando si dice che i favoriti sono sempre gli altri. Si vedrà. Di sicuro Yates ha messo un terzo sigillo. Ma l'olandese è un brutto cliente. Molto calcolatore. Molto attento a dosar le forze… Ha già vinto il Giro l'anno scorso. Ed è più abituato di Yates a stare al vertice.



A precipitare a valle, in modi differenti, sono Chris Froome e Fabio Aru. Un vero tracollo per ll sardo che arriva al traguardo con 19 minuti di ritardo dalla maglia rosa. Una giornata nera che gli dà la mazzata definitiva. Ora cominceranno per Aru i processi. In effetti, deve rivedere tutto. Andare in crisi così, nel Giro che avrebbe dovuto consacrarlo campione, è davvero un peccato.



Per Froome, poco da dire. Nella generale ora è settimo con quasi cinque minuti sul groppone. Troppi anche per lui. Forse può fare ancora qualche numero. Ma sulla maglia rosa ci può mettere una pietra sopra.

© Riproduzione riservata