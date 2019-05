Dai droni per scovare l'amianto agli Open data, premi alla Pa sostenibile

Il Forum Pa premia i 10 migliori progetti di innovazione sostenibile nelle pubbliche amministrazioni. A Comune di Mantova, Amag Reti Idriche Spa (Alessandria), Regione Molise, Università La Sapienza Roma, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Gter Srl di Genova, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda USL Toscana Sud Est e Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sono andati oggi i riconoscimenti del premio "Pa sostenibile" assegnati da Fpa (società del Gruppo Digital360) in collaborazione con ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile).

Il digitale per la sostenibilità

Il premio, fanno sapere dal Forum Pa, è nato per individuare, far emergere e valorizzare i migliori progettie prodotti che possano aiutare la Pa nel percorso di crescita sostenibile verso il 2030. Sono 262 le candidature ricevute, da cui una Giuria di esperti ha selezionato 100 soluzioni particolarmente meritevoli (pubblicate sullapiattaforma Forum PA Challenge). Tra le soluzioni delle short list sono stati selezionati i 10 progetti migliori.

I progetti premiati

Tra i vincitori c'è Asbestos Free, il progetto del Comune di Mantova per monitorare le coperture in cemento-amianto presenti sul territorio attraverso i droni, oppure "Riu.SA" (Riutilizzo Attrezzature Informatiche di Sapienza), la piattaforma on line con la quale l'ateneo romano La Sapienza mette a disposizione delle scuole pubbliche Pc, stampanti e proiettori non più idonei per l'utilizzo istituzionale, ma ancora funzionanti. Sempre per le scuole c'è Gran Sasso Videogame, uno strumento di orientamento realizzato dai Laboratori scientifici del Gran Sasso per avvicinare gli studenti alle frontiere della fisica e alle possibilità offerte dalle carriere scientifiche. Premiato anche OpenCantieri, un aggregatore di dati sul sito del ministero dei Trasporti che, per la prima volta in Italia, mostra in formato aperto le informazioni sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche (lavori di strade, ferrovie, metropolitane, porti e aeroporti). E sul podio sale anche il Portale OpenCUP, uno strumento realizzato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dpre) della Presidenza del Consiglio che consente di ricercare e conoscere gli interventi di investimento pubblico programmati.

Riconoscimenti anche per iniziative Miur

Tra i premiati ci sono anche quattro progetti del Miur che spaziano dalla formazione digitale per gli insegnanti sul portale Sofia, alla piattafome per la rendicontazione e il monitoraggio di tutto il processo di avvio dei progetti riferiti a uno specifico decreto. Fino alle iniziative per avvicinare le studentesse allo studio delle Stem, le materie scientitifiche, e al Gis-Miur, il visualizzatore Open Data per rendere più comprensibili e fruibili i dati prodotti dall'Ufficio Statistica del ministero e disponibili sui portali dedicati al sistema scolastico (scuole, docenti, alunni) e universitario (atenei, docenti, studenti).

(Al. Tr.)

© Riproduzione riservata