Mattarella, governo del presidente per rassicurare i mercati e tornare al voto

Chi pensava che durante la sua presidenza avrebbe solo tagliato i nastri e annuito, ha visto un altro volto di Sergio Mattarella che in pochi conoscevano. E che riguarda la sua storia personale - poi diventata anche politica - e nasce con la morte di suo fratello che ha tenuto tra le braccia subito dopo l'assassinio per mano della mafia. Da lì comincia la sua guerra per il rinnovamento e pulizia della Dc siciliana e per una nuova stagione al Comune di Palermo. Furono giorni in cui fu sotto scorta e sotto minaccia costante dei boss, una prova di carattere di certo più impegnativa di quella di ieri al Colle.

La tutela dell'interesse nazionale

Raccontano che fosse perfettamente consapevole degli attacchi che gli sarebbero arrivati. Quelli di Salvini che però non si è spinto a evocare l'impeachment come ha fatto Di Maio. Sapeva che i partiti avrebbe usato tutte le armi contro di lui, anche quella “atomica” della messa in stato d'accusa ma nelle sue valutazioni ha seguito innanzitutto il rispetto delle regole e lo stare dalla parte di chi si aspettava che non cedesse sulla Costituzione. E quando ha letto le agenzie con la minaccia dei 5 Stelle non ha fatto commenti facendo notare che la Carta prevede una procedura chiara.

E che lui è pronto. Va avanti pensando di aver interpretato l'interesse nazionale e la tutela dei risparmi degli italiani già toccati dai crolli della Borsa; la tenuta finanziaria del Paese e la possibilità di spesa minacciate dal rialzo dello spread; l'appartenenza all'Europa e alla moneta unica con i Trattati e gli impegni che sono stati costituzionalizzati negli articoli 117 e 81 della Carta. Lo dovranno sfidare su quella stessa Costituzione che i 5 Stelle hanno detto di voler rispettare in tante campagne elettorali e referendaria.

Il no di Giorgetti al Mef

Chi aveva parlato con Salvini all'uscita dal colloquio con Mattarella nel pomeriggio, lo descriveva quasi sollevato per lo stop al Governo con i 5 Stelle e rinvigorito dall'idea di nuove urne. In fondo il sospetto che lui cercasse solo il voto lo avevano avuto i 5 Stelle quando, di fronte all'offerta del Colle di scegliere il leghista Giancarlo Giorgetti alla guida dell'Economia, Salvini ha detto no. Un'impuntatura su Paolo Savona che mirava proprio a far saltare tutto. Così ha lasciato solo Di Maio, anche sulla posizione più estremista dell'impeachment che tra l'altro ritarda lo scioglimento delle Camere e allontana il voto. Forse anche per questo il capo leghista non ha detto sì alla messa in stato d'accusa a Mattarella.

Governo Cottarelli e urne a settembre

Stamattina tra le 11 e le 12 Carlo Cottarelli sale al Quirinale per ricevere l'incarico di formare il nuovo Governo. Forse prenderà l'interim dell'Economia anche perché l'Esecutivo del presidente nasce solo con l'obiettivo di portare il Paese alle urne ma rassicurando i mercati che erano andati in fibrillazione dopo la candidatura di Savona al Tesoro e per l'incompatibilità del programma grillo-leghista con i conti pubblici. È evidente che Cottarelli non avrà la maggioranza e dunque subito dopo la sfiducia, Mattarella scioglierà le Camere per mandare al voto a settembre. Nel frattempo il Governo sarà in carica per l'ordinaria amministrazione.

