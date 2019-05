Caccia alla laurea-passaporto nell'era dei double degree

Pi aperti verso l'estero, ma al tempo stesso pi selettivi all'ingresso. Nella carta d'identit dei 4.800 corsi di laurea in partenza per il prossimo anno accademico spicca la crescita dei double degree, percorsi che portano a titoli riconosciuti in Italia, ma anche in uno o pi Stati esteri. Ma come orientarsi tra l'ampio ventaglio di corsi attivati dalle universit italiane? Come leggere le statistiche occupazionali? Quali spese mettere in conto per gli anni di universit?

A queste e altre domande risponde la guida “Universit 2018-2019”, in edicola mercoled 30 maggio, a 0,50 euro pi il prezzo del quotidiano. Nelle pagine della guida sar possibile consultare nel dettaglio di ogni area disciplinare le specializzazioni e i percorsi che offrono maggiori sbocchi occupazionali e un vademecum su borse di studio e detrazioni fiscali. Un inserto speciale al quale abbinato un dossier online ricco di contenuti con un motore di ricerca per selezionare i corsi di laurea e approfondimenti sul programma Erasmus, i corsi in inglese e i doppi titoli.

Clicca per accedere al motore di ricerca

© Riproduzione riservata