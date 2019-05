L’assedio a Mattarella. Nei partiti è rebus sulla data delle elezioni

Una giornata di assedio e minacce ma anche di grande solidarietà e tante manifestazione di piazza. Il Quirinale diventa un campo di battaglia in cui combatte Luigi Di Maio, passato dall’elogio al presidente all’impeachment che però non trova sponde nel suo alleato Salvini. Inoltre viene ufficialmente smentita dal Colle la versione grillina di aver proposto per l’Economia - oltre Savona - anche i nomi di Siri e Bagnai pure loro bocciati. E se il capo leghista non arriva alla messa in stato d’accusa del capo dello Stato - ipotesi largamente confutata dalla maggioranza dei costituzionalisti - attacca però Mattarella di essere stato di parte, di aver bocciato una linea politica respingendo Savona.

Un clima che crea forti reazioni, in piazza e sui social. Arrivano messaggi di morte per il presidente come quello in cui si scrive «dovremo fargli fare la fine di suo fratello», oppure «ti hanno ammazzato il fratello, non ti basta?» evocando il suo assassinio a Palermo per mano della mafia. E arrivano messaggi di solidarietà e incoraggiamento mentre alcune piazze si organizzano per stare dalla sua parte, come a Torino. E si prenotano anche le piazze dell’1 giugno, con il corteo del Pd e del 2 giugno quando invece sfilerà “contro” il Movimento 5 Stelle.

In mezzo a questo scontro da campagna elettorale, tra il fumo degli attacchi, c’è il problema vero: quello della data del voto. Ieri Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico per formare il Governo, oggi sarà al Colle per sciogliere la riserva e presentare la squadra e dunque nei prossimi giorni giurerà per andare poi - la prossima settimana - a sottoporsi al giudizio del Parlamento. Un esito scontato: la sfiducia. Bene, a quel punto dopo il “no” di 5 Stelle, Lega e Forza Italia al Governo, il capo dello Stato è obbligato dalla Costituzione a sciogliere subito, entro uno o due giorni. E con uno scioglimento a ridosso della prossima settimana, il tempo delle urne cadrebbe verso la fine di agosto. È evidente che è una data che le forze politiche - anche Di Maio e Salvini - non vogliono perché è ci sarebbe una campagna in piena estate, perchè i cittadini sono fuori in vacanza e non ultimo problema perchè in pieno agosto si dovrebbero raccogliere le firme per le liste.

Questo è il nodo. I partiti vorrebbero andare a votare in autunno, a fine settembre, o i primi di ottobre ma la domanda è come si fa a tenere in vita per quattro mesi un Governo sfiduciato? Il capo dello Stato - ma anche Cottarelli nel suo breve messaggio di ieri - ha fatto capire che dovranno essere i gruppi parlamentari a trovare una via d’uscita. E già nei partiti si prendono in esame varie ipotesi. Dall’astensione all’Esecutivo per farlo partire ma concordando una data di scadenza, alla scrittura di una mozione parlamentare. Salvini e Di Maio parlano di riforma di legge elettorale proprio per impegnare le Commissioni a lavorare e far passare il tempo. Insomma, al di là delle piazze, che servono ad agitare le folle, quello su cui sono concentrati i leader è invece come arrivare all’autunno. Di certo questo sarà oggetto dei colloqui e di un negoziato tra loro e Carlo Cottarelli prima del voto di fiducia.

Una “trattativa” in cui per le forze politiche sarà ben a fuoco anche un altro tema: come si fa a evitare l’aumento dell’Iva con le urne a fine settembre o, peggio, ai primi di ottobre e una legge di bilancio da scrivere in tempi ridottissimi.

