L’Ocse abbassa le stime di crescita dell’Italia: serve una politica fiscale prudente

La crescita dell’economia italiana scenderà all’1,4% nel 2018 e all’1,1% nel 2019. È quanto emerge dall’Economic Outlook 2018 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, pubblicato questa mattina, il giorno dopo la corsa dello spread, oltre quota 300, a causa dell’instabilità politica. Quella dell’Ocse è una leggera revisione al ribasso delle stime di crescita. Per ora le previsioni puntano per il 2018 a un incremento del Pil dell’1,4%, contro l’1,5% indicato a novembre e ribadito nello scorso marzo, mentre per il 2019 la crescita è stimata all’1,1% dal precedente 1,3%. La crescita stimata per l’Italia nel due anni risulta tra le più basse di tutta l’area Ocse insieme a quella del Giappone (1,2% sia per il 2018 sia per il 2019).

Serve una politica fiscale prudente

L’Organizzazione consiglia di andare avanti con le riforme e con una politica fiscale prudente, ma anche di puntare sugli investimenti in infrastrutture, su un taglio permanente dei contributi previdenziali per rilanciare l’occupazione e una riforma del sistema fiscale con una riduzione delle tasse per i ceti meno abbienti, la lotta contro l’evasione e una semplificazione delle agevolazioni, ma «senza ridurre le entrate statali».

Dall’incertezza politica possibile impatto sull’espansione economica

Dall’Ocse giunge apprezzamento per le strategie adottate dall’Italia sul fronte bancario, ma arriva anche un avvertimento: «l’incertezza politica potrebbe avere un impatto sull'espansione economica».

Ripresa trainata da esportazioni e investimenti

A spingere la ripresa saranno sempre più esportazioni e investimenti. La crescita dei consumi privati è destinata a ridursi a causa di un rallentamento nell’occupazione e a una diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie, dovuto a una crescita dell’inflazione. I prezzi al consumo stanno risalendo e continueranno a risalire nel 2019.

Politica fiscale leggermente espansiva nel 2018

Il volume degli Npl nel sistema bancario, sottolinea l’Ocse nel report, è diminuito in maniera considerevole grazie alle politiche messe in atto. Si prevede che nel 2018 la politica fiscale sarà leggermente espansiva. A causa dell’incertezza a livello politico, i rendimenti dei titoli di stato sono aumentati. I cambiamenti di politica economica che potrebbero essere effettuati dal nuovo esecutivo non sono contemplati all’interno di questa indagine, sottolinea l’Organizzazione, secondo cui occorre orientare la spesa pubblica sulle infrastrutture così da connettere il Sud del paese con il Nord e il resto d’Europa. È necessario anche rilanciare i programmi per ridurre la povertà e ridurre le differenze a livello sociale e regionale, stimolando al contempo la crescita.

Investimenti in crescita sostenuti da Industria 4.0

Gli investimenti si stanno sviluppando, sostenuti da incentivi fiscali legati al piano Industria 4.0 e alla ripresa della concessione del credito alle aziende. Le procedure per la concessione di finanziamenti da parte delle banche sono divenute più semplici e la richiesta di prestiti per finanziare investimenti fissi è in aumento. Stando alle ultime indagini, una percentuale crescente di aziende prevede di aumentare ulteriormente gli investimenti nel 2018. Gli investimenti nel mercato residenziale stanno risalendo e la richiesta di mutui da parte delle famiglie è in crescita da qualche tempo. Si è interrotta la diminuzione dei prezzi delle abitazioni e l’edilizia sta ripartendo.

Il nodo degli investimenti pubblici

Tuttavia gli investimenti pubblici continuano a ristagnare, ostacolati da problemi connessi all’attuazione del nuovo codice sugli appalti pubblici e dai limiti di spesa.

Diminuisce la disoccupazione, nuovi impieghi soprattutto a termine

La crescita a livello globale sta rafforzando le esportazioni. La specializzazione crescente dell’economia italiana nei settori meno esposti alla competizione di produzioni a basso costo e caratterizzati da una maggiore qualità ha determinato un aumento delle quote di mercato, e tutto questo nonostante l’aumento del costo unitario del lavoro. Il tasso di disoccupazione sta gradualmente diminuendo ma la creazione di posti di lavoro ha perso di vigore. Inoltre la qualità dei nuovi posti è peggiorata: la maggior parte degli impieghi è a termine. Mancanza di lavoro e povertà sono due fenomeni particolarmente accentuati presso il segmento delle donne e dei giovani. Quest’anno gli stipendi nella pubblica amministrazione aumenteranno per la prima volta in dieci anni, mentre la scarsa dinamicità del mercato del lavoro sta rallentando la crescita dei salari nel privato. Il tutto, sommato a un’inflazione in ripresa, sta riducendo il reddito pro capite.

