Migranti, quattro su dieci sono tunisini ed eritrei: ecco da cosa fuggono

Tra gennaio e aprile 2018, i tunisini e gli eritrei hanno rappresentato insieme il 40% dei nuovi arrivati nei porti italiani. Occupano i primi due posti nella classifica dell’Unhcr, rispettivamente con il 21,2 e il 20,1 per cento del totale, seguiti da nigeriani, sudanesi e persone provenienti dalla Costa d’Avorio. I tunisini arrivano in Italia attraverso un’altra rotta, non quella libica ma quella che parte dalle isole davanti alla Tunisia. Che cosa c’è dietro questa nuova pressione migratoria? Situazioni di grande difficoltà.

In Tunisia ceto medio/basso impoverito e alta disoccupazione tra i giovani

Partiamo dalla Tunisia. Le regioni dell’Est del paese sono, dal punto di vista economico, più sviluppate rispetto all’Ovest e alla parte centrale. In queste due zone in particolare si registrano tassi di povertà, analfabetismo e disoccupazione fino a tre volte superiori alla media nazionale. La disoccupazione raggiunge livelli molto elevati soprattutto tra i giovani (il 40% circa non ha un impiego). I laureati non trovano impieghi in linea con il percorso di studi che hanno effettuato. Il ceto medio/basso è stato impoverito dalla svalutazione del dinaro tunisino e dall’aumento della pressione fiscale. In questo scenario vanno lette alcune misure che hanno destato le proteste della popolazione: il taglio dei salari pubblici e dei sussidi per l’acquisto di alcuni beni di prima necessità. Le difficili condizioni economiche, soprattutto nelle aree periferiche, spingono molti giovani tunisini a emigrare verso l’Europa, passando per l’Italia. Negli ultimi mesi del 2017 e nei primo di quest’anno molti tunisini hanno lasciato il paese. In alcune zone del paese la situazione socio economica è al limite della sopportabilità. Proteste hanno interessato la zona di Ghafsa, in cui si trovano la maggior parte dei siti di produzione di fosfati.

In Eritrea una delle peggiori dittature del mondo

Al secondo posto nella classifica delle nazionalità delle persone che negli ultimi mesi hanno raggiunto i porti italiani c’è l’Eritrea. La gente in questo caso fugge a causa della situzione politica e di quella economica. Sotto il primo profilo, il paese del Corno d’Africa che si affaccia sul Mar Rosso è guidato da una dittatura militarizzata del presidente Isaias Afwerki, al potere dal 1993, ovvero dal referendum sull’indipendenza dall’Etiopia. I giovani fuggono dal servizio militare obbligatorio, istituito nel 1995. Le violazioni dei diritti umani in Eritrea sono all’ordine del giorno e, spesso, vengono riportati episodi di detenzioni forzate, abusi contro i prigionieri e torture.

La restrizione valutaria ha depresso la già asfittica economia eritrea

Dal punto di vista economico, non esistono dati ufficiali relativi alla popolazione e al Pil di questo paese. Le più recenti stime hanno valutato in circa 800 dollari il Pil procapite eritreo. Il 63% del prodotto interno lordo deriva dai servizi, il 22% dal settore manifatturiero e il 15% da quello agricolo (in declino, con il 70% della popolazione legata per reddito ed occupazione ad un’agricoltura di sussistenza, portata avanti con metodi antiquati e inefficienti. Le politiche economiche varate nel corso del 2016 hanno determinato una restrizione economico-valutaria che ha finito col deprimere la già asfittica economia eritrea. Il peggioramento delle ragioni di scambio delle valute pregiate al mercato nero hanno determinato in particolare una svalutazione delle rimesse economiche dall’estero sulle quali una larga fetta della popolazione fa affidamento per andare avanti.

