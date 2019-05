Governo Conte, Cottarelli: flat tax non è buona idea, istruzione unica spesa da non tagliare

La durata del governo? «Dipende da quello che diranno e faranno. Sarà difficile realizzare tutte le promesse elettorali e poi dipende dal fatto che l'economia italiana possa essere colpita da shock. Noi siamo ancora fragili, dobbiamo muoverci per rendere l'economia più robusta, evitando uno shock dall'esterno». A dirlo è l'economista Carlo Cottarelli, per circa quattro giorni presidente del Consiglio incaricato (pur con riserva mai sciolta) facendo una previsione sul cammino del nuovo esecutivo M5S-Lega nel corso di una intervista a “6 su Radio 1” (Rai).

Redistribuzione reddito, flat tax «non è una buona idea»

In mattinata, ospite del Festival dell'Economia di Trento, Cottarelli ha invece criticato la “tassa piatta” sui redditi, uno dei cardini del programma di Governo giallo-verde. «Non credo - ha spiegato - che la flat tax sia una buona idea in termini di distribuzione del reddito, penso che sia necessario un sistema di tassazione progressiva, senza raggiungere gli eccessi del Regno Unito o della Svizzera degli anni 70. Il livello attuale di progressività mi sembra abbastanza ragionevole e non credo che sia particolarmente utile passare a un minor grado di progressività con la flat tax». Da bocciare anche l’ipotesi, contenuta nel programma del governo Lega-M5S, di prevedere misure di “pace fiscale” insieme al rafforzamento della lotta all’evasione fiscale. In pratica, un condono, «strumento sbagliato» e oltretutto «molto generoso». In ogni caso «un errore».

Spesa istruzione «è l’unica da non tagliare»

Idee chiare anche sul rischio di passi falsi del nuovo esecutivo in relazione alle priorità per il contenimento della spesa. «L'unica spesa assolutamente da non tagliare è quella della pubblica istruzione», ha ammonito l’ex commissario alla Spending review, perchè « le disuguaglianze che pesano di più sono quelle ai punti di partenza. Se uno è più bravo deve avere successo maggiore ma punto di partenza deve essere uguale per tutti». Gli investimenti nella Pubblica istruzione sono anche la strada «perché il Sud cresca più rapidamente»: gli studenti di «elementari, medie e superiori non si spostano, se la scuola pubblica funziona male non si costruisce capitale umano».

«Troppo rischioso» legare la crescita a nuovo deficit

Nell'intervista trasmessa dalla Rai Cottarelli ha smentito che gli sia mai arrivata l'offerta di un incarico da ministro nel governo Conte («non c'è mai stata»). Se fosse arrivata «non avrei accettato perché ho detto che è un onore servire nel governo italiano, però bisogna essere d'accordo su certi obiettivi». «Ci sono parti di programma - ha spiegato - che mi vanno benissimo, come la parte sulla corruzione, la lotta all'evasione fiscale, ma c'è questa idea fondamentale che per crescere di più si deve fare più deficit pubblico ma per un paese che ha un debito pubblico già alto è troppo rischioso. Non conosco paese al mondo che sia riuscito attraverso più deficit poi ad arrivare a ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil. Vediamo se queste idee funzionano». La cosa importante per il governo «sarà di stare attenti, non solo a quello che fanno, ma quello che dicono, soprattutto rispetto alla questione della partecipazione dell'Italia nell'area dell'euro che per me deve essere fuori discussione visto ciò che è successo negli ultimi giorni». Nel suo immediato futuro, ha chiarito Cottarelli all’indomani della rimessione dell’incarico per dare spazio al governo “politico” frutto dell’accordo tra Salvini e Di Maio, c'è il ritorno all'Osservatorio sui Conti Pubblici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che continuerà a dirigere, e l'incarico di insegnamento all'Università Bocconi.

