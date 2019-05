Juncker: no lezioni a Roma, la Germania non calpesti la dignità dell’Italia

Da ieri il Governo M5S-Lega è cosa fatta, e da Bruxelles arriva nuova acqua sul fuoco delle polemiche dopo le tensioni (e le ingerenze) degli ultimi giorni. «Non sono per niente d'accordo a dare lezioni a Roma», al contrario, «dobbiamo rispettare l'Italia» perché «questo è stato troppo fatto con la Grecia, soprattutto da parte dei Paesi germanofoni, e la dignità del popolo greco è stata calpestata. Questo non deve ripetersi ora con l'Italia», ha spiegato il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker in una intervista ai media tedeschi di RedaktionsNetzwerk (RDN).

S&P: da nuovo Governo nessun effetto immediato su rating Italia

A rasserenare il clima dei mercati internazionali dopo le tensioni degli ultimi giorni scatenate dall’impasse politico italiano contribuisce oggi anche una nota diffusa oggi da Standard & Poor’s secondo cui «la nomina del nuovo governo in Italia non dovrebbe avere un effetto immediato sul rating sovrano» del nostro Paese (al momento BBB con outlook stabile, ndr). S&P spiega che la prossima settimana il governo M5S-Lega dovrebbe ottenere la fiducia dal Parlamento senza problemi, e sottolinea che «al momento mancano dettagli sul piano economico e di bilancio del governo». Proprio il piano di Governo «continuerà ad essere l'elemento fondamentale sul quale si baserà il merito di credito» dell'Italia, conclude l’agenzia di rating.

Gli italiani «sanno cosa è bene per loro, se la caveranno»

«Si può certo essere preoccupati da quanto sta succedendo a Roma, ma sono per una maniera serena di agire», ha aggiunto Juncker nella sua intervista al network media, anche perché «ho una certezza: gli italiani hanno una percezione fina di quello che è bene per il loro Paese, se la caveranno». Roma, comunque, non puo lamentarsi «delle misure di austerità prese da Bruxelles» dati i 19 miliardi di flessibilità di bilancio aggiuntiva e la non apertura di procedure per deficit.

Commissione Ue «continuerà a cooperare con ogni governo eletto»

In un altro passaggio Juncker constata con soddisfazione «che sia il M5S che la Lega sono alla fine ritornati sui loro passi per quanto riguarda l'uscita dell'Italia dall'Ue»: «In politica non sono tanto le parole quanto le azioni che contano». Poi assicura che «la Commissione continuerà a cooperare con ogni governo eletto». Nel caso italiano come in quello di altri Paesi dove al centro del dibattito politico si sono imposti partiti euroscettici, ha ammesso il presidente della Commissione Ue, «mi trovo di fronte a un dilemma», perché «se mi tengo in disparte non serve a niente, se intervengo non serve nemmeno a niente». L'Italia, in ogni caso, ha ricordato Juncker, «ha, da sempre, il suo posto nell'Unione europea».

La messa in guardia contro le derive populiste

Nel corso dell’intervista il presidente dell’Esecutivo Ue ha comunque messo in guardia i partiti politici «tradizionali europei - cristianodemocratici, socialdemocratici e liberali, contro ogni deriva populista» perché «chi corre dietro ai populisti diventa tale ma, alle urne, l'originale sarà sempre preferito alla brutta copia» senza contare che «vede solo la schiena» degli elettori. «I politici devono sapere mettersi di traverso sul cammino dell'elettore, ha poi sottolineato, «anche se a volte li rende impopolari» perché «in una prospettiva storica una impopolarità passeggera non conta» e «al termine di una vita politica, si deve avere il sentimento di aver saputo dire ”no” al momento giusto». Per questo, ha concluso Juncker, «mi aspetto dai responsabili politici europei che sbarrino la strada ai populisti, altrimenti il populismo rischia di distruggere la nostra Europa».

