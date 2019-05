Merkel: «Sì alla solidarietà fra partner Ue, ma non sfoci in unione di debiti»

Mentre il neo premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi già è al lavoro sui dossier nazionali e internazionali più urgenti, ci sono già i primi contatti diretti con i leader europei. Ieri sera il premier Conte ha reso noto diaver avuto un “cordiale” colloquio telefonico con la Cancelliera tedesca Angela Merkel, dalla quale ha accolto l'invito a recarsi a Berlino, e con il presidente francese Emmanuel Macron. Una nota di palazzo Chigi ha precisato che la cancelliera e il presidente del Consiglio si sono dati appuntamento venerdì prossimo in Canada, dove «avranno un primo incontro bilaterale a margine del G7».

Come i più giovani possono trovare lavoro

In una intervista alla Frankfurter Allgemeine am Sonntag, in uscita oggi, la Merkel ha fatto sapere che andrà «incontro al governo italiano in modo aperto, per lavorare con loro invece di fare speculazioni sulle loro intenzioni». E ha ricordato che «è meglio per tutti se ci concentriamo sui fatti». Si è detta pronta alla solidarietà fra in partner nell'eurozona, ma relativamente alle ipotesi circolate settimane fa su un taglio del debito italiano ha subito alzato gli steccati: «la solidarietà - ha detto - non deve sfociare mai in una unione dei debiti». Si è detta pronta a parlare « con il nuovo governo italiano di come più giovani possano trovare lavoro».

Dubbi su compromesso su asilo subito

La cancelliera tedesca ha espresso dubbi sulla possibilità che si possa trovare rapidamente un accordo sul diritto di asilo, tema di un incontro dei ministri dell'Interno dell'Ue all'inizio della settimana, nel quale, scrive la Frankfurter Allgemeine am Sonntag, potrebbero già esserci divergenze anche con l'Italia. «Sarebbe meglio tentare, prendendosi qualche settimana in più per trovare un compromesso su un tema così importante per l'Unione europea», ha dichiarato Merkel al giornale. All'incontro si discuterà della distribuzione dei profughi, tema che vede anche i Paesi Visegrad non allineati. Merkel punta a un «sistema flessibile», in cui «ogni paese dà un contributo», tenendo però anche conto dei compiti comuni.

