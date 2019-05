Leggende del calcio si sfidano a golf per solidarietà

“Football Legend Golf Invitational”, le star del calcio mondiale scendono sul green per sfidarsi a golf e FootGolf in un'iniziativa sociale sostenuta da Allianz che ha come obiettivo quello di aiutare ex calciatori e atleti di altre discipline sportive che, spente le luci della ribalta, versano ora in gravi difficoltà, non solo economiche.



Dal 4 al 6 giugno, al GC Udine di Fagagna, dove sarà presente anche il trofeo della Ryder Cup di golf (terza manifestazione più importante al mondo che nel 2022 si giocherà a Roma), tra i protagonisti più attesi ci saranno Palloni d'Oro, campioni del mondo e tantissime altre stelle del calcio internazionale per un progetto di solidarietà in ambito sportivo. Da Michel Platini a Pavel Nedved e Andrij Sevcenko, passando per Beppe Dossena, Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Franco Causio e Daniele Massaro.

Proprio Dossena, ex calciatore della mitica Samp di Vialli e Mancini è tra gli ideatori di un progetto che è stato già strutturato in una Onlus, la “Special Team”, il cui presidente sarà Paolo Maldini e che avrà come obiettivo quello di accendere i riflettori su campioni che hanno scritto la storia dello sport italiano e mondiale, ora in difficoltà.

