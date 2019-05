How to Spend It, cavalcare l’onda

Alla ricerca della Grande Onda tra isole sperdute nell’oceano a bordo di catamarani di lusso o in resort lontani dalle rotte tradizionali. Lo stile della vita nomade di chi plana sulla tavola si allarga ad un pubblico diverso grazie alle competizioni internazionali di nicchia e all’offerta di operatori turistici di alto profilo. How to Spend It, il mensile di Luxury e di Lifestyle, in edicola da venerdì 8 giugno con Il Sole 24 Ore, coglie il punto di incontro tra il richiamo di una vacanza sull’oceano e il nuovo paradigma del turismo esclusivo. Luoghi incontaminati dove l’esplosione delle acrobazie delle onde abbraccia il massimo confort alla ricerca dello spot perfetto.

Quindi anche il guardaroba assume uno spirito sportivo, pure in ufficio. A pochi giorni dall’inaugurazione di Pitti Immagine Uomo, How to Spend It anticipa e dedica il servizio di moda al guardaroba maschile, che con la bella stagione, porta in primo piano la voglia di movimento, tra giacche con una doppia personalità, shorts in cotone e materiali tecnici. E ai piedi? La tecnologia, perché le sneakers assomigliano sempre di più ad app per camminare, con high-tech wearable e configurazioni in constante aggiornamento.

E fra le tante novità dell’estate per godersi meravigliosi tramonti degustando cocktails, How to Spend It scopre la seconda vita di un classico: proposto a tutto pasto e miscelato con alghe o spezie, il whisky torna attuale. Altro che flair o mixology. A indicare i nuovi percorsi della degustazione, che porta in primo piano note aromatiche e spezie, ci pensa il master distiller che lo abbina a crudité, crostacei e piatti veg. Il ritorno degli irish blended è la grande novità senza però mai dimenticare, come scriveva il poeta scozzese Robert Burns, che è importante aggiungere sempre la giusta dose d’acqua, quanta ne si trova la mattina su un petalo di rosa.

Consuetudine di How to Spend It i focus sull’arte e sul mondo degli investimenti. A quasi 50 anni dalla prima edizione, Art Basel è ancora la chiave per avere accesso diretto al migliore concentrato di creatività internazionale. Opere nuove o mai mostrate prima. Emergenti su cui puntare accanto a maestri e a riscoperte. Sempre per orientarsi per fare le migliori acquisizioni, How to Spend It anche in questo numero, molti i consigli per iniziare a collezionare.

Last but not least, l’imperdibile rubrica dei cinquesensi che ha sperimentato per How to Spend It un vero maggiordomo digitale in grado di gestire impegni e tempo libero. Guadagnando ore per sé perché, come sostiene Thomas Hylland Eriksen, docente di antropologia all’università di Oslo, intervistato da Nicoletta Polla – Mattiot: “Il tempo non è una risorsa scarsa, se non lo trasformiamo solo in un contenitore da riempire e saturare, se la smettiamo di girare in tondo a una velocità spaventosa, senza lasciare spazio all'immaginazione”.

